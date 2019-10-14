為拍惡搞片在地鐵喊「小心地雷趴下」引恐慌　深圳5人獲刑

今年5月，深圳有5人為拍攝短片在網上贏取人氣及點擊率，在地鐵車廂製造恐慌。 深圳市福田區法院昨日（13日）透露，該院近日對吳某等5人編造虛假恐怖信息罪一案，依法作出一審判決：5名被告人均犯編造虛假恐怖信息罪，分別被判處有期徒刑1年至拘役5個月不等刑罰。

紅色圓圈處為其中3名被告人。（網上圖片）

事發5月17日下午，主犯吳某提出要在地鐵上大喊「所有人趴下，小心地雷」，其他人做出相應動作來吸引乘客注意，以此拍攝惡搞短片的主意，並獲另外4名被告人同意。

至當天下午6時許，在深圳開往南山方向的7號線地鐵列車上，吳某先扮作玩手機遊戲，隨後就大叫「所有人全部趴下，小心地雷」，另3名被告人聞聲立即趴下或扮作「茄哩啡」，並由被告人陳某負責拍攝。因當時車廂內乘客不多，並未引起太大反應，吳某等人遂決定待乘客更多時再做一次。

約10分鐘後，當列車快要駛至福田區華強南站時，吳某濤等人依樣畫葫蘆再做一次，成功引起周圍乘客受驚，紛紛向車廂兩端跑去，並在列車進站後逃走，1名女性乘客在四散的人群中摔倒，膝蓋、面部均有受傷。該列車立即啟動應急預案，停運清客，在深圳地鐵華強南站滯留4分鐘，導致後續列車發生不同程度的延誤。

案件發生後的兩天內，被告5人或被拘捕，或在接到警方電話傳喚後自動投案。其中，年紀最小的一位還是「00後」。據被告人自述，在相約拍攝地鐵影片前，5名被告間並不熟識，甚至叫不全彼此的名字，還有人剛剛走出山村，以為可以通過短片打造一條「網紅之路」；有人則僅僅畢業10個月，在深圳有工作，參與拍片只為引起他人關注。

福田法院根據被告人在共同犯罪中的具體行為、參與程度及所起作用大小等事實、情節，於10月11日依法做出一審判決，分別判處5人有期徒刑1年、8個月、8個月、7個月、拘役5個月。目前，案件尚處於上訴期。

（綜合報道）