韶關漢危坐企跳引圍觀　警員解救後拘5日：涉擾亂公共秩序

上周六（12日）上午10時許，韶關一名42歲李姓男子危坐在湞江區文化街某樓10樓樓頂，情緒激動欲跳樓，吸引大批市民圍觀。 當地警員透過與李男溝通，分散其注意力，趁機將其從樓頂邊緣拉回並控制。不過，由於男子行為引起大批市民圍觀，加上動用消防和警力救援，被認定為嚴重擾亂公共秩序，警方依法對其處以行政拘留5日。

據警方指出，事發時李男身着白色短袖上衣、灰色長褲和涼鞋坐在煙囪上方，右腳已伸出不足40厘米的護欄外，右手疑似抓住一根固定避雷設施的鋼筋，左手不停地揮舞，並不停念叨，情緒非常激動，稍有不慎就會摔下樓底。

警員接報趕往現場處置，見狀後嘗試與男子溝通，傾聽該男子訴求，分散其注意力，以便擇機救援。由於樓頂護欄非常低矮，給救援工作增加不少難度，經風險評估，如果貿然採取措施救援，可能造成救援失敗，導致該男子墮樓身亡。

男子樓頂危坐企跳涉擾亂公共秩序，警方依法對其處以行政拘留5日。（南方都市報）

隨後，有經驗更加豐富的警員趕來傾聽男子訴說，控制其情緒，降低其警惕，同時慢慢地向其靠近，趁其不注意時撲到其身上，並將其從樓頂邊緣拉回並控制，最終成功將其帶離樓頂。

警方調查指出，李男因生活中遇到一些不順心的事情，自己的權益得不到保障，一時想不開做出過激舉動。由於公安和消防等部門先後參與救援，導致該區域大量市民圍觀，「嚴重擾亂公共秩序，影響極壞」，李男因擾亂公共秩序被依法行政拘留5日。

（南方都市報）