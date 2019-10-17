為治濕疹　湖南母為十月大女嬰塗「黃丹粉」致重度鉛中毒

湖南湘西一個十個月大的女嬰兩個月前開始出現持續嘔吐，並伴有抽搐、驚厥等症狀，經檢查，女嬰血液裏的鉛含量是正常值的七倍，屬於重度的兒童鉛中毒。 醫護人員推測女嬰的症狀與其使用的一種名為「黃丹粉」的中藥有關。

女嬰血液裏的鉛含量是正常值的七倍，屬於重度的兒童鉛中毒。（《瀟湘晨報》）

女嬰母親徐女士表示，夏天時女兒身上長了好多濕疹，就到當地的小診所買了一瓶黃丹粉給她擦，用了一個多月，之後就開始出現嘔吐症狀。

湖南省職業病防治院中毒醫學科副主任醫師袁娟解釋，黃丹粉又名鉛丹，可以解毒、生肌，在湖南邵陽、永州等地黃丹粉經常被當成嬰兒爽身粉使用，但是大多數人並不知道黃丹粉會造成鉛中毒。黃丹粉直接用在皮膚上，將通過皮膚滲透到血液中，導致中毒。

在湖南邵陽、永州等地，黃丹粉經常被當成嬰兒爽身粉使用。（網絡圖片）

袁娟又表示，由於兒童內臟的防護結構尚未發育完善，無法抵禦鉛的滲透，兒童腸胃對鉛的吸收率較成人高5至8倍，且兒童的腎臟無法對鉛進行有效的排泄，因此鉛在兒童體內的滯留時間要比成人長5倍。慢性的鉛中毒不但影響兒童的生長發育，還影響神經系統和行為，且其影響可能是長遠的。

女嬰經過治療，其症狀已經明顯減輕，還需在醫院進行進一步的觀察。

（《瀟湘晨報》）