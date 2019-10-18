【人臉識別】用媽媽相片攻破系统取包裹　小學生揭速遞智能櫃漏洞

近年來在網購潮流下，內地推出自取包裹智能櫃服務，方便市民自行選擇取件時間。其中豐巢速遞公司投放的智能櫃更設有「人臉識別」系統。惟近日有小學生發現，利用一張相片就騙過識別系統，代替真人「掃臉」，成功取得包裹。

四名小學生做實驗，用相片攻破速遞智能櫃的人臉識別系統。（影片截圖）

綜合內媒報道，事緣於9月底，位於浙江嘉興的外國語學校，一名教師給4名小學生布置了做實驗的功課，本來只是要求同學們檢測，影相時做出「V字」手勢會不會洩漏指紋。但這4名小學生後來又聯想到目前很流行的「人臉識別」技術，於是將家長的頭像，打印成紙質相片，然後在掃臉支付和掃臉取包裹的時候，出示這張紙質照片，看看能否成功付款或者取出包裹。

結果小朋友在屋苑樓下做實驗時，一位王姓学生用媽媽的相片掃一掃，就即時成功打開豐巢速遞的智能櫃，取走包裹。實驗做完之後，小朋友回家跟家長說起這件事，家長又把這個情況，發到其他群組，結果一傳十，十傳百，最後這段實驗短片就在網上廣傳，引起大家對人臉識別系統安全問題的熱議。

豐巢速遞表示，已經將智能櫃人臉識別功能下線。圖非文中當事人。（資料圖片/視覺中國）

此後，有內媒也成功複製了小朋友的實驗，並發現豐巢速遞櫃攝像頭採集人臉的時候，形成的只是一張2D平面圖像，安全級別不夠高，因此用相片很容易被破解。而微信、支付寶等廣泛應用的掃臉支付，使用的是安全等級最高的3D活體檢測技術，可以有效抵禦影片、紙片、面具等的考驗。

針對網上流傳的這段實驗短片，豐巢智能櫃回應稱，當前投放的智能櫃是試運營版本，正在做小範圍的測試，針對社會反映的人臉識別存在問題，現在已經全部下線，在功能完善後，再重新上線。

據悉，豐巢快遞櫃所屬的豐巢科技成立於2015年6月，由順豐、申通、中通、韻達、普洛斯中國共同投資創建，主要研發智能快遞櫃。目前豐巢科技目前已覆蓋全國100多個城市的75000個社區，快遞櫃數量超過10萬，用戶規模達1.3億以上。

（綜合報道）