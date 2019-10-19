【先到先得】3隻秦嶺大熊貓待認養　100萬人仔可冠名終身認養1隻

三隻秦嶺大熊貓近日公開招募認養，單隻10萬元（人民幣．下同）可認養一年，50萬元可終身認養，100萬更可冠名終身認養，吸引眾多網民討論，不少人哀歎這是「養不起的寶貝」。

大熊貓珠珠的龍鳳胎寶寶待認養。（陝西新聞網）

陝西秦嶺大熊貓繁育研究中心今年夏季有三隻熊貓寶寶出生，分別是由熊貓媽媽「珠珠」和「樓生」所生。在保育員的精心照料下，三隻熊貓寶寶健康成長，截至10月17日，珠珠的兩隻龍鳳胎熊貓寶寶體重已增至4200g和4000g，樓生的熊貓寶寶體重則增至2300g。

目前3隻可愛的熊貓寶寶處於待認養狀態。本次認養分爲年度認養、終身認養和冠名認養3種形式。年度認養時間最少爲一年，每隻大熊貓每年認養費用爲10萬元；終身認養每隻大熊貓的認養的費用爲50萬元；冠名終身認養每隻大熊貓的費用為100萬元，即對大熊貓進行終身認養的同時，享有對該大熊貓冠名的權利。

大熊貓樓生和它的熊貓寶寶。（陝西新聞網）

據悉，與個人或團體簽署認養協議、冠名認養協議之後，認養方享有對被認養大熊貓的知情權和探視權，同時會在被認養大熊貓館舍懸挂認養標識牌，認養權先到先得。

網民熱議：

「養熊貓的願望就要實現了？」

「我以爲是可以抱回家的那種。」

「一臉欣喜的點進來，滿臉失望的退出去，是我養不起的寶貝。」

「貧窮使我痛失國寶。」

「不多說了，爲了大熊貓我明天去買彩票。」