涉醜化李小龍形象　《好萊塢往事》內地撤檔

廣受輿論關注的好萊塢電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）（內地譯為《好萊塢往事》）在中國內地上映前夕撤檔，據媒體披露，撤檔原因涉及片中中國功夫明星李小龍（Bruce Lee）的形象問題。

據《好萊塢報道者》（Hollywood reporter）10月18日報道，原本獲准10月25日起在內地上映的《好萊塢往事》已決定撤檔，此前李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）指責該電影演繹的李小龍和其真實形象不符合，醜化了其父親的形象，並向中國國家電影局提出上訴，要求進行修改。中國博納電影發行公司隨後同該片導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）商定重剪一個版本，可未能及時完成。

1973年上映的《龍爭虎鬥》是李小龍在海外最受歡迎的作品。《好萊塢往事》裡的造型便是取材自此。（圖片擷取自http://bit.ly/2OzUTcw）

據內媒觀察者網報道，《好萊塢往事》講述了關於美國電影工廠荷里活的故事，故事背景設置在1969年，這段時間也是功夫巨星李小龍在荷里活的黃金年代，事實上導演昆頓塔倫天奴也確實在片中設置了「李小龍」這一角色，且其在片中擁有着不少的戲份。

但李香凝在看過該片後表示，這部電影把李小龍描繪成一個只會吹噓自己的「傲慢混蛋」，「坐在影院裏聽到觀眾在嘲笑我父親，這讓人很不舒服。」

李香凝提到的爭議場景，是指片中由韓裔美國人邁克·毛（Mike Moh）飾演的「李小龍」在電影《青蜂俠》的拍攝現場與畢彼特（Brad Pitt）飾演的替身演員布斯（Cliff Booth）過招的情節，結果演藝生涯已經走下坡路的布斯三戰兩勝。

李香凝認為，這和父親當年的真實情況很不一樣，「真實情況是，那個時候確實有很多人找我父親挑戰，但父親總是試圖避免打架。但在影片中，李小龍卻時刻在吹噓自己，主動找畢彼特（所飾演的角色）挑戰，他不是這樣的人。」

李香凝聲明，自己的不滿並非針對飾演李小龍的邁克·毛，而是認為其父親被打造成了一個誇張諷刺的形象。對於李香凝的指責，昆頓塔倫天奴曾回應表示，這些內容並非其個人杜撰，是來自李小龍妻子琳達·李·卡德維爾（Linda Lee Cadwell）的回憶錄裏《李小龍：只有我知道》（Bruce Lee: The Man Only I Knew）。

此外，在今年6月，李香凝就對該片表達過意見，認為昆頓塔倫天奴將「李小龍」這一角色加入到影片《好萊塢往事》之前，並沒有與自己及李小龍遺產委員會溝通，但卻通知了其他原型的家屬。

李小龍（1940年11月27日-1973年7月20日），原名李振藩，師承葉問，其不僅是截拳道創始人，在美國期間開設武館授徒，還闖蕩荷里活，成為功夫片的開創者，在全球各地擁有廣泛的喜愛者，至今仍在武術、影視領域受到追捧。

據悉，日前，香港郵政剛剛公布2020年發行12套「悠郵歲月」特別郵票，其中一款「李小龍─武藝傳承」將於明年11月27日李小龍冥壽當天發行。