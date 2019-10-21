江西玉山縣警方發「麻將館禁令」惹爭議　律師稱涉嫌越權

10月20日，江西上饒玉山縣公安局微信公眾號發佈通告，要求全縣範圍內，棋牌室、麻將館關閉。此舉措被指「一刀切」，引發爭議。

上述通告顯示，為深入推進掃黑除惡專項鬥爭，嚴打整治賭博違法犯罪活動，切實解決棋牌室、麻將館等場所涉賭、噪音擾民等突出問題,進一步淨化社會風氣,構建文明和諧平安美麗玉山，提升公眾安全感和群眾滿意度，經研究決定，依法對全縣範圍內的棋牌室、麻將館、賓館麻將房等予以取締。

麻將是中國的國粹。（視覺中國）

通告要求，今年10月22日前，全縣範圍內，營業性麻將館自行關閉；茶樓、賓館的麻將室（房）自行撤銷；在店鋪、居民樓、出租房等場所擺放麻將機，提供紙牌、麻將、骰子等工具用於賭博的自行停止。

違反上述要求者，一經發現賭博行為，公安機關將依據《治安管理處罰法》對相關經營者、工作人員、參賭人員予以處罰。

該通告在網絡上引發熱議，不少人指出，警方以行政命令剝奪群眾娛樂權利，實屬不妥，更有法律專家指出，此舉系「一刀切」。

據內媒《新京報》10月21日從玉山縣公安局證實，目前官微已刪除相關通告，重新修改內容措辭後，於當天下午重新發布。強調嚴厲打擊整治賭博違法犯罪活動，切實解決棋牌室等場所涉賭突出問題。

針對網上質疑「一刀切」，玉山縣公安局宣教科一名工作人員也明確表態警方主要是針對賭博違法犯罪這一塊，並非是要全部取締，如果是正常娛樂營業，那是文化、市場監督管理部門的職責。「如果有人利用麻將館、棋牌室聚賭，違反了治安管理處罰法，這才是我們的事。」

對於此事，上海大邦律師事務所律師丁金坤錶示，警方發佈的取締通告，涉嫌超越職權，「有權力對棋牌室、麻將館進行取締的執法機關，應該是市場管理局等法律賦權的部門，而非公安機關。」

值得一提的是，檢索多個警方官方微信公眾號發現，江西多地均有出台有關「麻將館禁令」的通告，包括豐城市公安局、萬年縣公安局、 鄱陽縣公安局、上饒市公安局信州分局等。