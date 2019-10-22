小偷入屋行竊遺留提款卡手機　竟打電話索回　警處拘留13日

江蘇蘇州吳江區日前發生一宗入室盜竊案，小偷慌亂中將自己的手機和提款卡遺留在犯案地點。更滑稽的是，警方到場後，其手機的鈴聲突然響起，原來是小偷向屋主打電話，央求將手機歸還給他。 而這名小偷最終在警方勸說下投案自首，並被警方依法處以拘留13日。

小偷破壞屋主家的防盜窗。（網上圖片）

事發當日中午，屋主周先生和孩子在住家樓上睡午覺時，矇矓中聽到樓下一陣窸窸窣窣的聲響，周先生下意識喊道：「誰在下面？」樓下突然安靜下來，周先生心生疑惑下樓查看，發現一樓變形的防盜窗，意識到家中闖入竊賊，隨即報警。

警員在勘查現場時，在窗戶角落發現一部銀色手機和一張提款卡，而周先生卻說這些東西不是自己的。這時，手機突然響了起來，電話那頭的男子不停道歉稱，自己是一時糊塗才盜竊，央求周先生原諒他，並把手機和提款卡還給他。當警員表明身份後，對方陷入沉默。警員隨即對他耐心勸說，最終李姓疑犯到警署投案自首。

據了解，李男曾因盜竊被判入獄，2019年出獄後一直未找工作，沒有經濟來源，他便想到「重操舊業」。當天中午，李男閒逛到周先生家附近，見周先生家一樓窗戶沒關，就掰彎防盜窗想要進去盜竊，由於褲子裏的提款卡和手機影響其翻窗動作，他便隨手將兩者放在窗戶上。

詎料李男翻窗時驚動屋主，剛入屋就聽到樓上有人在喊，心虛的李男馬上從窗戶跳出，逃跑時忘記帶走手機和提款卡。目前，李男因盜竊被警方依法處以拘留13日。

（人民日報）