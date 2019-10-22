熱播劇中國地圖缺海南台灣　出品方遭罰10萬元

近期內地熱播的電視劇《親愛的，熱愛的》在播出的畫面中使用了缺少海南與台灣的地圖，引發網民抨擊，相關消息一度登上微博熱搜第一名。 22日，官方公布了對電視劇出品方的處罰結果：責令其改正並罰款人民幣10萬元。

10月22日，上海市規劃和自然資源局官網顯示，電視劇出品方上海劇酷文化傳播有限公司未經測繪地理信息主管部門審核，在劇中擅自登載不符合國家規定地圖的行為，被責令改正並罰款人民幣10萬元，處罰日期為2019年8月12日。

據此前媒體報道，《親愛的，熱愛的》第39集中，根據劇情需要出現了一幅動畫地圖，每個國家和地區用不同的顏色標註，但海南和台灣卻沒有和中國大陸統一顏色，同時，地圖在中印邊境東西兩段的劃分上也和中國官方地圖不同。

此事被網民曝光後引發關注，劇集的播出平台愛奇藝和騰訊緊急刪除了相關畫面，YouTube上的劇集也已經全部無法觀看。

8月1日上午，刪除的內容又重新上線，地圖也進行了調整。可是更改後的地圖中，中印邊界的劃分仍然不符官方標準。

電視劇「親愛的，熱愛的」。（網絡圖片）

對此，《人民日報》曾發表微評稱，「事關大是大非，不可不謹慎，不可夾帶私貨，更不不可以演戲之名行演繹之實。誰在原則問題上試探和耍小聰明，誰就會翻車無疑，因為中國一點都不能少！ ​​​​」

時隔近三個月，上海市規劃和自然資源局公布了對電視劇出品方的處罰結果。但有網民認為在原則性問題上只罰款10萬元有點「太輕」。還有網友則表示受歡迎的影視作品每個環節都是不容忽視的，需重視每個環節。這次的處罰也是對之後影視作品的一種警示。

10月21日，《人民日報》發表文章稱，「在中國地圖上摔跟頭的企業，為數不少。究其因，無非兩點，一個是不當回事；另一個則是缺乏常識，無知者無畏。這給包括涉事公司在內的所有企業一個教訓，該走的程序一個都不能省，該履行的職責一點都不能疏忽。中國一點也不能少！任何人、任何企業在中國地圖上做文章、犯錯誤，都應受到依法處罰和輿論譴責。」