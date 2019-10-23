外籍乘客高鐵違規拉制動閥未受處罰　網民諷刺「骨頭軟」

日前，一段網民在微博上傳的影片顯示，一輛停靠在長沙南站的高鐵上，一名外籍乘客疑似違規拉下了車廂內的緊急制動閥，但該乘客卻未被處罰。事件引發了網民不滿。 中鐵廣州局今天（23日）中午發布聲明證實，22日，一名外國乘客確實在G1305次列車說拉動制動閥，不過因處理及時，並未導致列車晚點。 鐵路公安部門則表示，對於任何違規操作列車緊急制動設備的行為，無論涉及任何人都將依法依規處置。

微博流傳影片顯示，一名外國乘客下高鐵緊急拉制動閥。有同車乘客怒斥這名外國乘客「不尊重中國人」，而這名外國乘客並未被處罰，高鐵乘警也未採取行動。

涉事外國乘客。（影片截圖）

一些網民指，中國乘客若違規拉制動閥會肯定被處罰，應按同一標準處罰外籍乘客；亦有網民諷刺高鐵乘警及乘務員「骨頭軟」。

網民評論：

「如果國人在外國幹這事，非被重辦不可！」

「某些人，一見外國人骨頭都軟了。」

「看著就來氣，外國人就不敢處理？真丟臉！」

「為什麼就不能做到中國人與外國人在法律面前一律平等？是心裡的長辮子還沒有剪掉嗎？」

「治不了洋人還治不了你？」

中國鐵路廣州局集團則在今天中午發聲明稱：10月21日20:41分，上海虹橋開往廣州南的G1305次列車停靠長沙南站期間，一名外國籍乘客誤碰15號車門手動按鈕後，導致車門鳴響關閉。隨車機械師立即到場處理，確認列車緊急制動閥保護裝置完好無異常。20:47分，G1305次正點開出長沙南站。鐵路公安部門表示，對於任何違規操作列車緊急制動設備的行為，無論涉及任何人都將依法依規處置。

事實上，此前亦有不少中國民眾違規拉緊急制動閥，最終遭到處罰的案例。例如今年7月，乘客李某計劃乘坐G1337次列車從上海虹橋站去往嘉興南站，因一時疏忽，誤上了G7325次列車，於是他直接拉下了列車的緊急制動閥，導致列車緊急停靠，最終李某被依法處以1000元的罰款。

而外籍人士觸犯法例或規定，卻免遭處罰的案例在內地時有發生。早前，7月9日，中國福建農林大學2018級埃及籍留學生因在市區騎電動車載人與當地警方發生推搡衝突，當時並未有所處分。不過，事件曝光後引起軒然大波，而隨着輿論的發酵，福建農林大學回應表示，給予該名留學生留校察看處分。