下落不明？　昔日網絡大V薛蠻子遭網上發尋人啟事追數

微信公眾號「徽劍」23日發佈《尋人啟事：尋找薛蠻子》，稱其曾經在柬埔寨西港居住近一年，最近在金邊出現，現在不知下落。該文稱，多名曾經委託其投資的投資人，現在無法聯繫到其本人，希望其本人看到此消息後，儘快與投資人聯繫，協商投資款退款事宜。

薛蠻子，本名薛必群。1953年出生於廣東，美國無線電通信公司UT斯達康創始人之一，曾擔任中國電子商務網8848董事長、中華學習網董事長等職務，曾被譽為「中國第一天使投資人」。

而鮮為人知的是他的身份背景，其父親薛子正歷任北京市政府秘書長、副市長，國家經委副主任，中共中央統戰部副部長。薛蠻子曾在央視《對話》節目演播廳的「網絡名人社會責任論壇」中作為嘉賓出席。他不僅活躍於網絡，更是眾多電視媒體的常客。但有着「官二代」背景的薛蠻子後續發展讓人唏噓。

2013年8月10日，薛蠻子被央視邀請到財經頻道的《對話》欄目，談如何破解網絡謠言。面對央視，薛蠻子發言稱，在網絡上造謠沒有成本，還可以撈到粉絲，這個謠誰不造啊。」薛蠻子甚至提出要讓造謠者付出代價，如果造謠一次罰款100萬元人民幣，就不會有人造謠了。

薛蠻子的發言立刻得到了現場很多人認同，現場響起一片掌聲。

13天後，2013年8月23日，薛蠻子在北京安慧北里一小區因為嫖娼被北京警方抓獲。8月29日，《人民日報》和新華社分別發表文章警告網絡大V「要以薛蠻子為戒」，「堅守道德、法律底線」。

2013年10月10日，薛蠻子因涉嫌聚眾淫亂和尋釁滋事罪被檢察機關批准逮捕；2014年4月16日，薛蠻子因病取保候審；2014年4月19日，取保候審的網絡大V薛蠻子在被捕近8個月後首發微博，證實自己已辦理取保候審回到家中，並為「自己的不自律和過錯」向家人及粉絲致歉。

當時央視輪番播送他嫖娼細節和認罪視頻，公知大V憂國憂民的「人設」自此崩塌。

2013年8月23日，薛蠻子在北京安慧北里一小區因為嫖娼被北京警方抓獲。其後在央視認罪。（網上圖片）

時間再回到今年薛蠻子的活動跡象。2019年初，薛蠻子在柬埔寨頻頻出手，購置地產收購公司，引起當地華人投資圈的關注。8月2日，內媒節點財經對話薛蠻子，薛蠻子稱之所以在柬埔寨投資，是因為他認為柬埔寨今後會有幾個大的發展。他還表示想造一座城。他個人收購了柬埔寨一塊40平方公里土地100年的產權，計劃把這裏建成綜合性的旅遊地產、娛樂地產和產業地產。

10月21日，薛蠻子在微博轉發了一篇關於投資賺錢的文章。8月24日，薛蠻子微博轉發了他在柬埔寨的西哈努克港的一張照片。跡象顯示，他似乎並未真的失聯。

至於為何發尋人啟事，在許多微博網友看來，可能尋人是假，催賬是真。

此前，有內媒IT爆料匯消息稱，薛蠻子愛跑路。1970 年秋天，是薛蠻子的第一次跑路，當時許多青年響應上山下鄉接受貧下中農的再教育，薛蠻子也成為其中一員，在內蒙古烏拉特前旗當知青。但是薛蠻子在鄉下沒待多久就當了逃兵，自己偷偷逃回了北京。

2000 年，是薛蠻子的第二次跑路，早年的薛蠻子一直在美國生活，並且取得了美國國籍，但是 UT 斯達康上市後，因為欺詐而遭到起訴，並且拒不執行法院判決，他跑回了中國。

2001 年，薛蠻子剛來中國不久，他委託馬未都等人在國內各大拍賣行競買藝術品百餘件，結果拍下以後拒絕付款，為了躲避拍賣行追債，薛蠻子又逃出了中國，兩年多沒敢回來。

2017 年薛蠻子因為自己投資的 ICO 被取締再次跑路。