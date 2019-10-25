當當網李國慶夫婦反目互爆內幕　牽出為退役將軍電影投資

內地知名電商平台當當網上演夫妻反目，妻子俞渝爆料丈夫李國慶私生活混亂，並指其「拍馬屁官三代投資電視劇」。對此，李國慶於24日再度否認指控不實。

綜合內媒消息，現任當當網董事長兼CEO的俞渝23日晚爆料稱李國慶曾帶「體制內高參們」去洗浴中心、拍馬屁投資官三代電視劇。

對此，李國慶在24日晚的最新回應中指，他從沒有帶體制內官員去過洗浴中心，就是八項規定前也沒有請過官員吃大餐，因為他生意不盜版、不偷税，也不做政府採購。

李國慶接着說，至於給某退役將軍（官二代）的電影《過山榜》投資300萬元人民幣後期，也就是見過兩面，他是被退役將軍的書法和文學才華傾倒，也想為主旋律電影出力。

資料顯示，《過山榜》是內地一部以民族團結為主題，以瑤族歷史傳奇故事為背景的商業片。由導演傅東育執導。由於李國慶提到的是退役將軍，因此與《過山榜》有關且有軍隊履歷的人應是編劇孔見。

孔見在《過山榜》開機儀式講話。（網絡圖片）

現年67歲的孔見是江蘇人，1969年服役，歷任團參謀長、偵察大隊長、師參謀長、師長、集團軍參謀長、原廣州軍區41集團軍副軍長，少將軍銜。

孔見曾參加過中越戰爭（對越邊境自衛反擊戰），榮獲三等功。根據公開報道，孔見曾稱自己的父親是一名新四軍。

中共地方黨報《桂林日報》曾稱，孔見集將軍、詩人、詞人、書法家、作家、軍事理論家於一身。

孔見現為中國書法家協會會員，著有《中國書法藝術通論》一書，隨筆集有《卑微者的生存智慧》、《赤貧的精神》，詩集有《水的滋味》，小說有《河豚》等。