江西加速VR產業發展：新創辦VR企業一次性可獎勵30萬元

江西南昌日前成功舉辦2019年世界VR產業大會，省政府其後亦出台一系統舉措加速VR產業在當地的發展，包括新創辦的VR企業最高可獲一次性30萬元（人民幣．下同）的獎勵，已有產業產值首次超過1億元、3億元或5億元時，亦可獲獎勵200萬元。 至於在招攬人材方面，例如引進兩院院士可獲1000萬元項目資助費及300萬元安家費。

江西南昌日前成功舉辦2019年世界VR產業大會。（視覺中國）

綜合內地傳媒報道，江西省政府出台的一系列進一步加快VR產業發展的政策舉措大致分為企業扶持、技術創新、招商引資、人材培養及投融資扶持五大方面。在企業扶持方面，除了鼓勵新創企業及鼓勵企業增值外，兼併重組同樣都會有補助，例如併購境外科技型企業可獲併購金額10%的補助，最多不超過1000萬元。

在技術創新方面，每宗VR企業獲得國內發明專利授權會獎勵5000元，獲得美國、歐盟、英國、日本、韓國發明專利授權更會獎勵3萬元。此外，江西省每年將提供50萬元支持省級VR創新中心建設，新認定的國家級制造業創新中心可獲獎補500萬元，籌建國家級虛擬現實創新中心的公司載體，按其新增研發儀器設備實際投資額的20%予以補助，最高不超過1000萬元。

在江西省的VR企業將獲得政府提供高額補助或獎勵。（視覺中國）

在招商引資方面，固定資產投資1億元或年納稅總額500萬元以上的VR招商項目，包括現有企業增加投資、企業並購增加投資，將按實際固定資產投資額的5%給予企業補助，最高不超過1000萬元；VR直接關聯的設備制造項目，實際設備投入1000萬元以上、建設期在2年以內、已完成投資30%以上，亦能按照實際完成投資總額的20%給予一次性補助，補助金額最高不超過300萬元。

人材培養方面，江西省政府將鼓勵省內高校開設VR本專科專業，相關高校經省教育主管部門認定後，會給予最高200萬元的獎勵。此外，引進的行業領軍人才、專家學者，其隨遷子女在入學上會有由教育部門按照高層次人才子女就學政策協調落實，父母可按規定享受醫療保障轉診關系接續等優先醫療待遇，配偶在就業上亦能得到各地人力資源社會保障部門牽頭負責。

江西省在VR產業人材培養方面亦落重本，支持引進「候鳥型」、「假日型」的VR領域專家。（視覺中國）

最後在投融資扶持方面，省政府計劃聯合聯合社會資本設立規模達10億元的天使投資基金，專項用於虛擬現實產業孵化和投資發展。同時自2018年起，在上海證券交易所及深圳證券交易所，又或境外資金在省內每新增一間VR上市公司，省財政將對企業註冊地所在設區市政府給予最高500萬元的獎勵，各設區市政府應將獎勵資金專項用於推動企業上市工作。

（綜合報道）