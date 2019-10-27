女博士宿舍床上擺公仔遭取消獎學金？　校方：僅口頭提醒，無處分

日前，內蒙古大學一則「博士研究生宿舍床上有布娃娃，逾期不整改取消獎學金資格」的消息在內地網絡熱傳。在一張通報表格中，有女生宿舍因「床上玩偶」上榜。校方則表示，因布偶公仔的體積較大，且未擺放整齊，影響宿舍整體環境。有不少網民對此表示不滿，認為學校管得太寬。 大學官方微博昨天（26日）下午回應稱，經核實，該博士生被當值同學記錄在冊，是因為玩偶體積過大、擺放不整齊，該生僅被口頭提醒，並未受到任何處分。另外，該校工作人員表示，涉事女生已入選獎學金名單，資格未遭取消。

內蒙古大學的女博士生宿舍因床上有布偶被校方通報。（影片截圖）

據先前報道，有該校學生稱，最近學校檢查宿舍期間，正在更換衣櫃和床，原有的櫃枱已被搬走，惟校方同時不允許學生掛蚊帳和床簾，床上亦不能放收納盒，更不能放布偶公仔，令學生大感委屈，「櫃子都不夠，最近（東西）真放不下」。

對於公仔事件引發爭議，該校工作人員26日下午表示，經核實，涉事博士生被當值同學記錄在冊，是因為玩偶體積過大、擺放不整齊，該同學後受到口頭提醒，並未受到任何處分。「今年評獎學金，前兩天該女生已經評上了。」校方又指，博士生作為在校生，應該和所有同學一樣平等遵守學校規則。

該校最近將學生宿舍的衣櫃等物品搬走更換，令學生在收納個人物品時很為難。（影片截圖）

校方：物品擺放僅佔5分 難影響獎學金

「當值同學只是看到這名女生宿舍較亂，就記錄了一下，然後輔導員向她反饋，希望其整改，收藏好個人物件，這甚至算不上口頭警告。」該工作人員稱，學校從未對學生進行軍事化管理，做到整潔有序即可，「此事也未到『影響獎學金評定』的程度。」

該工作人員稱，該校每周均會對學生宿舍進行常規檢查，「日常物品的擺放」會影響宿舍評分，但僅佔5分。「比如玩偶擺放不整齊，把這（5分）給她扣了，只是影響了這一周的分值，並未受到通報、批評，距離影響其獎學金評定，還差得十萬八千里。」

據其介紹，類似政策一直在本科生中實施，而研究生群體則較為寬鬆，「宿舍環境亂七八糟」，而此次化學化工學院作為試點學院，將其推廣至碩士生、博士生。「這些孩子『鬆』慣了，突然間緊了起來，或許心裏頭有些不滿。」

（綜合報道）