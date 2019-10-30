誘騙有錢佬到澳門豪賭致欠巨債　河北犯罪集團54人將被起訴

河北承德警方近期破獲一個犯罪集團，其涉及的刑事案件多達53宗共16項罪名，包括首腦在內64人被扣查。目前偵查結束後，其中54人將被移送起訴。 據了解，該犯罪集團會物色有相當經濟實力的礦場礦主、企業高管，誘騙到澳門賭博並讓其欠下巨額非法債務，最終就使用各種非法手段索錢。

警方指，其中一名受害人王某在2016年3月17日報案，稱被劫匪搶走一輛平治豪車，劫匪的幕後負責人是人稱武哥的張君武（化名）。王某指，武哥在2013年5月帶他到澳門賭博並輸光其提供的800萬元（人民幣．下同）賭資。按照武哥所立的對賭規則，王某共欠債1800萬元。惟王某被武哥以利息為由，前後迫使償還超過2000萬元。

警方查獲的證據。（網上圖片）

警方跟進調查，發現張君武曾先後因搶劫罪、尋釁滋事罪被判處有期徒刑，於2010年7月刑滿釋放後，就糾集、招攬其他刑滿釋放人員，流竄於澳門、珠海、北京、山東、河北等地，有組織進行違法犯罪活動，最常用的手法就是以賭為誘餌，物色人員到澳門賭博，目標對象都是有相當經濟實力的礦場礦主、企業高管等。

經查，該犯罪集團自2010年以來，在承德縣、澳門開設賭場非法斂財，組織、物色、誘騙參賭人員賭博，在澳門開設賭場期間為他人提供1.7億港元，從中抽成1023萬元，致使參賭人員欠下巨額高利賭債。張君武先後安排共計60多人，以跟隨、拉橫幅、貼標語、潑油漆、堵鎖眼、紅外線筆照射、報假警等滋擾、糾纏方式恐嚇，以追討賭博非法債務。

受害者會被恐嚇威脅。（網上圖片）

最終使十多名受害人被心理強制下簽訂虛假借債及擔保合同、股權轉讓協議、房屋出租協議、公司資產轉讓承諾。犯罪集團又以搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、虛假訴訟、非法侵入住宅等違法犯罪行為，向受害人強取豪華車輛、翡翠黃金首飾、被害人公司、房產等財物共計8000多萬元，甚至令部分受害人因償還非法債務而走上犯罪道路。

（新京報）