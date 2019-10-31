拍藝術照兩千元收費被加價到萬六　 貴州女服藥自殺

貴州貴陽女孩小薇（化名）早前在一家影樓拍攝2299元（人民幣，下同）的藝術照套餐，但最後選完照片後，收費竟變成1.8萬元。為此，小薇與影樓進行了多次溝通，但在一次和影樓工作人員進行語音對話後，其情緒突然失控，服下的11片暈車藥後身亡。

小薇於10月10日預約了一套2299元的組合套餐，10月17日小薇來到影樓拍藝術照，10月19日選照片。

小薇拍照的發票。（網絡圖片）

小薇母親金女士表示，小薇的預約套餐是拍22張照片，但是攝影師卻拍了100余張，在選片時，攝影師稱希望小薇留下原片。心動的小薇，在詢問價格後得知加上其他服務，價格竟高達2萬餘元。

10月24日，小薇支付部分費用，但希望能改便宜的套餐，然而沒有談成。之後，小薇把其遭遇告訴了微信好友「你鵬哥」，同時埋怨影樓給她的價格太高了，她想要更便宜的價格。小薇還將影樓工作人員倪某的微信交給對方。此後，「你鵬哥」立即加了倪某微信，兩人就小薇攝影套餐進行了諮詢與解答。

24日下午6點過，倪某在和「你鵬哥」聊天過後，和小薇微信語音通話，然而通話結束後，小薇的情緒發生了變化。微信聊天記錄顯示，小薇向倪某追問道：「難道這樣骯髒的事要讓我遇到嗎？要逼我嗎？哥，跟抑鬱症患者，剛犯心臟病的人下套（設下陷阱）嗎？安眠藥早買好了，要逼我嗎？」

倪某看到後，簡單的建議小薇最好不要服用安眠藥。

倪某和小薇微信對話。（網絡圖片）

25日，小薇在朋友唐先生的陪同下再次來到影樓，想與影樓繼續協商，當天兩人被喊到一個小房間裡，影樓銷售說不要照片也可以，但需要支付30%違約金。

26日，小薇發先後發出兩天微信朋友圈，表示要自殺。最終，當天小薇的父母回家後，發現女兒已經服藥自盡。

金女士認為，就是倪某和她女兒通了1分鐘的語音後，女兒的情緒才發生了變化，懷疑是否是倪某刺激了女兒，所以才導致女兒情緒異常波動。

而倪某則說，他從未講過威脅的話，並懷疑「是不是『你鵬哥』跟她轉述時，意思表達錯了。」倪某說，在小薇情緒失控前，他確實和小薇的表哥（你鵬哥）在討論1.6萬元的套餐問題。

據稱，家屬將在民警的協調下，和影樓進行協商。

（貴州都市報）