浙江小學生戴「金剛圈」監測腦電波　上課走神自動報告老師

日前，浙江金華孝順鎮中心小學的學生們頭戴「金剛圈」上課的畫面引發關注。據悉，他們佩戴的是一種名叫「賦思頭環」的科技產品，基於人機介面（MMI）技術，透過監測腦電波，評判上課和做功課時是否集中注意力，還會將其注意力狀況打分並自動報告給老師和家長。 內媒報道指，一些師生認為這件產品有助提升學習的專注程度。不過，這種做法在網絡引發不少質疑聲：小學生受到技術監控，「還有沒有自由？」

浙江小學生戴上「金剛圈」上課引發關注。（網上圖片）

美媒《華爾街日報》日前專程到該校採訪。報道指，該校學生在上課後會先戴上這副頭環，經過一段有如冥想般的適應過程。而學生們是否集中注意力的數據，會被傳送到老師的電腦中，老師亦可看出一個學生是在課堂哪個階段開始走神。

同時，與頭環搭配的軟件系統會將學生上課的注意力狀況統計成分數，老師則會把這個分數像考試排名一樣發到家長群組。有一些師生對這副頭環感到非常滿意。有老師說，學生帶上頭環後，上課回答問題的聲音更響亮了，「可以有效提高成績」；有學生表示自己帶上頭環後上課可以認真聽講，做功課題目基本上都答對了。

但也有學生抱怨，自從戴上頭環後，會被家長敦促提高注意力分數，倍感壓力。還有學生稱戴頭環有疼痛感，形容額頭被緊緊壓住。加州大學一名神經學專家Theodore Zanto就指出，腦電圖技術容易出現不精準的情況，可能會讓人感覺癢或者煩躁。不過，該校教師接受內媒訪問時表示，頭環已使用近1年，無明顯副作用。

內媒報道指，孝順鎮中心小學歷史悠久，且在當地聞名，被評為浙江省示範小學、省數字化校園建設示範校，是一間追求新技術的前沿學校。而頭環是由杭州一名企業家校友捐贈，目的是「回饋母校，幫助母校學生提升學習效率，培養出更多優秀的人才」，而製造頭環的企業亦有該名校友注資。

對於小學生戴上「金剛圈」，不少網民都表示難以認同，認為涉嫌侵犯學生私隱：

「怎麼不再戴個監測手銬和智能腳鐐啊，這樣就愈來愈不像人了，多好管理呀」 「我覺得肯定有人專注地盯着黑板，腦海裏想像着中午吃點甚麼」 「我不會給我孩子戴！」 「培育機器人呢？建議校長也佩戴一個，除工作以外的事什麼都不准想，走哪戴哪」

在網絡一片撻伐聲下，金華市金東區教育局今天（31日）今天向內媒表示，已獲悉並介入此事，責令學校暫停使用，並讓全區學校進行自查，頭環收集的數據不會外流，不會洩露孩子個人私隱。

（綜合報道）