【涉案資金300億】南昌破獲特大跨國網絡賭博案　6人被押解回國

江西南昌警方近日破獲一宗特大網絡賭博案，在柬埔寨查獲涉案犯罪團夥200餘人，打掉「澳門賭城」、「澳門百家樂」等多個賭博網站，涉案資金流水逾300億元（人民幣．下同）。 至本月1日，在柬埔寨落網的6名骨幹成員被遣返押解回到中國。

身處境外的集團骨幹成員被押解回國。（警方供圖）

民警介紹，2017年年底，多位南昌市民向警方報案稱，他們在網站參與賭博輸了數萬至數十萬元不等。警方調查發現，犯罪團夥利用網絡平台從事跨地區、跨境賭博活動，涉及福建、廣東、湖北、江西等地及境外柬埔寨。

經偵查，以吳某某為首的前科犯罪人員糾集大批社會閒散人員開展線上賭博。具體為由網絡專業人員開發設計平台軟件，在互聯網組織線上賭博，操控輸贏。另有人員在柬埔寨架設賭博網站平台，通過互聯網線上、線下吸引賭客以投注「分分彩」「時時彩」等方式參與賭博，會員用戶數達到120萬餘個，代理上萬個。

民警稱，該團夥分工明確，軍事化管理，活動範圍受限，除了中、高層，其餘人員不能自由活動。團夥採取三班倒，二十四小時作業，作息時間嚴格。團夥成員中，中層以上人員非法獲利超千萬。

主要疑犯被控制。（警方供圖）

偵查過程中，專案組發現此案涉案金額異常龐大，巨額資金通過地下錢莊流向境外。通過排查1000餘張銀行卡和12萬多條銀行信息，最終確定了吳某某、李某某、林某某、陳某某等主要疑犯身份。

南昌警方其後在公安部、中國駐柬埔寨大使館的協調下以及在柬埔寨警方的配合下，於柬埔寨西哈努克城查獲該團夥成員200餘人，抓捕了6名團夥骨幹，搗毀作案窩點2個，扣押電腦6台、手機6部，凍結銀行卡1000餘張，打掉「澳門賭城」「澳門百家樂」「彩16」「彩99」等10個賭博網站，涉案資金流水達300多億元。

（新京報）