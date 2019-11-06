廣州漢酒後留言稱要炸地鐵　致警方及地鐵增派近千安保　判監7月

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早前廣州一名男子竟然因為酒後無聊，將一張寫有威脅要炸毀地鐵站的乘客意見卡放進乘客意見箱內，近日法院判決該男子犯編造虛假恐怖信息罪，判處有期徒刑七個月。

今年5月28日，在廣州白雲區一個地鐵站的乘客意見箱內，有一張乘客意見卡竟寫著「茲定於6月1日炸平某某地鐵，空口無憑、此書為證。請求廣州XX協助完成任務」。地鐵工作人員發現後趕緊報警。

廣州一名男子將一張寫有威脅要炸毀地鐵站的乘客意見卡放進乘客意見箱內，最終遭判監7月。(網絡圖片)

廣州市警方隨即在常態勤務基礎上增加500警力投入，全面強化廣州地鐵212座車站的識疑盤查、巡邏防控工作。同時，廣州地鐵集團升級各站點安檢措施，全線網每天增派300名安檢員、60名保安會同車站工作人員加大安檢力度和加強巡邏防範工作。

5月29日，投放涉事乘客意見卡的曹某被拘捕。曹某稱：「我不是真的想炸地鐵，只是因為酒後無聊，是一個惡作劇而已！」

白雲法院近日審理認為，曹某無視國家法律，編造恐怖信息，嚴重擾亂社會秩序，其行為已構成編造虛假恐怖信息罪。根據全案的情節、性質、危害後果以及被告人的認罪悔罪態度，判決曹某犯編造虛假恐怖信息罪，判處有期徒刑七個月。

（廣東省高級人民法院）

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