【黑老大逃死刑】出獄後涉黑案開審　孫小果數罪並罰被判刑25年

雲南惡霸孫小果「死而復生」案備受關注，繼雲南高院上月中旬開庭審理涉案公職人員及關係人後，孫小果等13人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪一案，近日亦於玉溪中院正式開審。 值得一提是，雲南高法院此前已再審孫小果於1997年所犯的強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事一案，將會擇期宣判。

孫小果等13人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪。（微博）

據起訴書指，孫小果於1994年、1997年因犯罪兩次被判刑，特別是1997年犯強姦罪、故意傷害罪、強制侮辱婦女罪、尋釁滋事罪，在社會上造成惡劣影響。孫小果出獄後，網羅刑滿釋放人員和社會閒散人員，以昆明市五華區國防路的昆都M2酒吧為依托，逐步形成以孫小果為組織者、領導者，顧宏斌、曹靖、欒皓程、楊朝光為積極參加者，馮俊逸、趙捷、王子謙等人為其他參加者的黑社會性質組織，先後實施開設賭場、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、聚眾鬥毆、妨害作證、行賄等犯罪及其他違法行為，嚴重破壞經濟、社會管理秩序。

逃過死刑的孫小果，獲多次減刑並出獄後，搖身一變成夜場大佬。（資料圖片）

法院在周五（8日）宣判，其中孫小果犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、妨害作證罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產。其餘12人則判處有期徒刑2年6個至15年不等有期徒刑，並處罰金。

據此前消息，孫小果在1994年因參與一宗輪姦犯罪被判處有期徒刑3年，但其後獲協助違法辦理保外就醫，得以成功避免入獄服刑。孫小果及後於1997因強姦多名女性，其中包括未成年人，並有當眾強姦情節，以及犯有故意傷害罪等，被法院數罪並罰，終審判處死刑。然而，孫小果並未伏法，卻通過發明專利獲得多次減刑，出獄後更搖身一變成為夜場大佬。

（綜合報道）