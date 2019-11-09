【王思聰變老賴】被上海法院頒令限制高消費　網民：私人飛機呢？

因破格言行成為網紅的內地萬達集團董事長獨生子王思聰正式成為「老賴」。根據中國執行信息公開網，王思聰已被上海市嘉定區人民法院發布限制消費令。

上海法院公布對王思聰的限制消費令。（網上圖片）

限制消費令顯示，法院於2019年08月12日立案執行申請人曹悅申請執行上海熊貓互娛文化有限公司其他合同糾紛一案，熊貓互娛未按執行通知書指定的期間，履行生效法律文書確定的給付義務，被採取限制消費措施，限制其法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員、實際控制人王思聰，不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。

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據了解，上述高消費行為包括：

（一）乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位； （二）在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費； （三）購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋； （四）租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公； （五）購買非經營必需車輛； （六）旅遊、度假； （七）子女就讀高收費私立學校； （八）支付高額保費購買保險理財產品； （九）乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。

限制消費令同時寫明，若違反該令，經查證屬實將予以罰款和拘留，情節嚴重，構成犯罪的則會被追究刑事責任。

事件曝光後引起網民熱議，有人認為王思聰身為「富二代」，就算被限制消費，其生活水平也非普通人可以想像，出行也未必受公共交通工具限制，例如可以選擇坐其父親或自己的私人飛機：

「他坐他爹的私人飛機應該沒事吧。」 「人家有私人飛機，有自己的酒店、別墅、豪車，有影響嗎？」 「私人飛機終於派上用場了。」

不過，也有人反駁若被限制最高消費，私人飛機也不能使用：

「私人飛機也要申請航線的，限制高消費國家還會給他航線嗎？」 「你以為私人飛機是想飛就飛的？中國上空的空域你以為是他們萬達的？」 「能被限制最高消費，私人飛機早就被凍結了。」

據此前報道，王思聰日前還被北京第二中院列為「被執行人」，執行標的（被執行人須支付的本金、利息及遲延履行金等）為151437840.0，即欠債約1.5億元人民幣。不過，北京法院在周三（6日）回應指該案只是剛剛立案執行，暫未對王思聰本人採取限制高消費以及納入失信被執行人名單等強制措施。