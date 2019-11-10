湖南9歲童被陌生男子當街打死　父發信感謝政府及各界慰問

湖南長沙一名9歲羅姓男童，上周二（5日）遭一名手持螺絲批的陌生男子瘋狂毆打半小時，送院後傷重死亡。30歲的馮姓疑兇事後被捕，警方指他曾因精神分裂症接受治療。 昨日（9日）上午，羅姓男童的父親在網上發布一封「感謝信」，叩謝政府及各界人士的慰問和關懷。

羅姓男童的父親在網上發布一封「感謝信」，叩謝政府及各界人士的慰問和關懷。（微信）

11月9日上午，羅父在微信朋友圈發布一封感謝信，當中寫道：「長沙市雨花區委、區政府、雨花亭街道辦事處、雅塘村社區對小孩的不幸遇難亦深表哀悼及關懷慰問，並積極協商處理善後事宜，尤其是小區鄰居們和羅某的同學家長們熱情關懷、捐款慰問，公安機關認真負責的辦案態度，讓全體家屬悲痛的心得到了相應的撫慰。特此衷心感謝長沙市雨花區委、區政府、雨花公安分局、雨花亭街道辦事處、雅塘村社區及全體關心哀祭羅某小朋友的親友和社會各界人士！」

這封感謝信文本正式，有網民懷疑感謝信並非羅父本意。對此，羅父向傳媒表示，感謝信確實是他發在朋友圈的，「因為我們家（孩子母親）情緒不太穩定，所以所有事情都委託他們政府處理了。」

案發地點拉起橫額，有人拜祭遇害男童。（網上圖片）

疑兇父母：能賠償多少就賠償多少

據早前報道，疑兇馮男曾於2010年因患精神分裂症在精神病醫院接受治療。警方現時已邀論專業的精神鑑定機構為他作精神鑑定。

疑兇的父母則表示，懊悔當日留下馮男出門，導致他在家中無人看管，「我們都想死，想三條命抵他一條命……能賠償多少就賠償多少，賠償多少也對不住人家。」

（新京報）