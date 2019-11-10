【多圖】25平方米巨型辣條蛋糕亮相長沙　吸引近萬人排隊品嚐

辣條是內地一種特色零食，起源於湖南省岳陽市平江縣，一般由麵粉、腐皮等材料製作而成，味道鹹香麻辣。 日前，一款面積25平方米的巨型辣條蛋糕亮相湖南長沙。當地傳媒報道指，這款蛋糕吸引近萬名市民及遊客排隊品嚐。

長沙市民和遊客排隊品嚐辣條蛋糕。（視覺中國）

據悉，這一巨型辣條蛋糕由10位蛋糕師花費8小時製作而成，使用辣條逾250公斤、麵粉約150公斤、雞蛋約3900個，辣條蛋糕被分成小份派發到人群手上。

現場群眾領到辣條蛋糕後都表現得十分開心，紛紛拿起手機拍照留念。有民眾品嚐過辣條蛋糕後表示，以前只吃過水果味、朱古力味的蛋糕，麻辣味的蛋糕還是第一次吃，很符合湖南人的口味。

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引健康疑慮 內地多省限制銷售

鹹香麻辣的辣條小食符合不少人的口味，特別深受內地中小學生歡迎，但其高油高鹽高添加劑的特性，屢引發健康疑慮。

早於2015年，海南省食品藥品監督管理局對當地市場上的「辣條」進行調查分析，發現大部分「辣條」為吸引中小學生購買，在包裝袋上虛假標註食品名稱。此舉違反了內地《食品標識管理規定》，當局要求「辣條」立即下架，並不得再購進銷售。

此外，甘肅省在2019年6月推出「辣條禁售令」，禁止省内學校及其周邊200米內售賣辣條。及後，青海省亦推出相同政策，宣布對校園周邊的辣條銷售行為進行管制。

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另外，內地多間傳媒曾披露，河南、湖南兩地有不少辣條生產點的衞生環境堪憂，甚至違規使用添加劑，不少辣條生產商因此遭到停業整頓。

不過，辣條文化在內地大行其道，不斷玩出新花樣。先前就有業者製作巨型辣條月餅、辣條糖葫蘆等，吸引不少饕客品嚐：