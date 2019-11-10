廣州情侶馬路中央吵架雙雙被撞：女方身亡　男方負主要責任被捕

情侶吵架本屬正常，但無論如何，也不應在馬路中央等危險地方爭執鬥氣。在廣州，早前就有一對年輕情侶在馬路中央吵架，結果雙雙被車撞倒。女方最終搶救無效身亡，男方則被警方裁定要負主要事故責任，涉交通肇事罪遭檢察院執行逮捕。

涉事情侶在馬路上吵架。（影片截圖）

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廣州交警上周三（6日）公開一宗交通意外案例的影片，當中顯示，一對男女逗留在馬路中央，疑似在爭吵。過程中，男子用手肘頂開女子身體，之後張開雙臂，似乎在「等待」車輛撞擊。女子被撞後蹲在雙實線附近時，男子似乎回心轉意，準備扶起女子。

但就在這一瞬間，一輛黑色私家車疾駛而過，將兩人雙雙撞倒。女子被撞至對面車道幾米遠，男子則被擦倒，躺在馬路上。

女子送院搶救無效身亡

廣州交警表示，事件發生於今年4月15日凌晨，地點為白雲區一處馬路。片中男女是情侶關係，均為某技校在讀學生。肇事司機撞倒人後停車查看，發現女子傷勢嚴重，馬上報警並與男子合力將她抬上車，送往最近的醫院。不過，女子最終經搶救無效身亡。

交通警察調查後，認定男子在公路上停留且實施妨礙道路交通安全等行為，是導致事故發生的主要原因，需負事故的主要責任。事後，男子因涉嫌交通肇事罪，經檢察院批准被執行逮捕。

而肇事司機在夜間行駛時沒有留意觀察前方路況存在忽視安全駕駛的行為，需負事故的次要責任，由警方對其進行警告和交通安全教育。