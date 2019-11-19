自導自演遭「仙人跳」再搶劫賣淫女財物　北京團夥4人落網

北京一個搶劫犯罪團夥專門針對賣淫女子，將她們邀約見面後，自導自演「被仙人跳（桃色陷阱）」戲碼，再強搶賣淫女財物。 據了解，截至目前，涉案的團夥4人均已落網。北京朝陽法院近日透露，涉案團夥專門搶劫賣淫女，其中最後一名落網的馬姓主犯因搶劫罪被該院判處有期徒刑3年3個月。

據受害的藺姓女子供述，2018年5月6日，她與「客戶」發生性關係後，對方沒有給錢，反將她帶離酒店。當時「客戶」走在她身後，其前面還有兩名男子。沒多久，走在前面的兩男突然架住她的手臂，她急忙詢問原因，但被喝令上車，車內還有一名司機。蘭女在車上哭了一路，後被帶到一個屋苑，翌日中午才被放走，但其手機就遭對方搶走。後來，藺女發現其支付寶帳戶中的5000餘元被用於消費和儲值。

警方接到報警後，將涉案其中3名男子控制。被告的范男供稱，他與同案犯苑男、翟男和馬男初初相識，因其他案犯手裏缺錢，讓他想想辦法，范男便提議敲詐賣淫女。

據該團夥交代，事發當日，翟男在北京四環附近用微信搜索附近的人，藺女便主動找上翟男。雙方見面後，翟男接到藺女「老闆」電話，「老闆」在電話中向翟男勒索錢財，還威脅他「樓下有幾個兄弟」。

及後，翟男給范男等同夥打電話，稱自己被「仙人跳」，並以此為藉口威脅送藺女去警局，將藺女帶離酒店。藺女「老闆」則在電話中說「你要送就送」，隨即掛斷電話關機。翟男等人隨後將藺女手機搶走，並花掉其支付寶內的5000餘元。

1成員僅分得200元 做無罪辯護未獲採納

2018年12月，該團夥中最後一名主犯馬男落網。據悉，馬男2008年因犯搶劫罪，被判處有期徒刑7年。落網後，他辯稱自己是跟着大家一起來北京玩，不知道搶劫一事。團夥其他成員則表示，搶走藺女士手機後，大家背着馬男分贓，只給了馬男200元。對此，馬男稱所得的200元是對方償還的借款，非分贓。

庭審中，馬男及其辯護人做無罪辯護。法院根據在案證據，認定馬男夥同其他3人預謀到北京搶劫，構成搶劫罪，在案證據能夠相互印證，對辯護意見不予採納，遂以搶劫罪判處其有期徒刑3年3個月。

（新京報）