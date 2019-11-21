【仁醫】客機上老年旅客無法排尿　廣州醫生用嘴吸尿800毫升救人

南方航空近日一班從廣東廣州飛往美國紐約的航班上，有老年旅客無法排尿，剛好同機的醫生張紅及肖占祥作檢查後，發現老年旅客的膀胱有多達1000毫升的尿液，不盡快排出會有膀胱破裂的危險。 由於自製穿刺吸尿裝置失效，加上情況緊急，張紅就毅然用吸管為老年旅客吸出尿液，最終老年旅客亦轉危為安。

老年旅客的膀胱有多達1000毫升的尿液，但無法自行排尿，有膀胱破裂的危險。（澎湃新聞）

南航CZ399航班周二（19日）凌晨1時許起飛，目的地時美國紐約，惟至還有6個多小時航程的時候，空姐接報有老年旅客無法自行排尿，急需醫療救助。老年旅客當時情緒不穩定、直冒冷汗，空姐立即在機艙廣播尋找醫生，同時又讓老年旅客躺在地上的臨時救護床。

暨南大學附屬第一醫院（廣州華僑醫院）介入血管外科醫生張紅，以及海南省人民醫院血管外科醫生肖占祥剛好在客機上，二人聽到廣播後立即趕來。經檢查，老年旅客的膀胱大約有1000毫升的尿液，不盡快排尿將會有膀胱破裂的危險。

張紅及肖占祥其後就利用機上提供的急救醫療設備及其他物料，嘗試為老年旅客做穿刺排尿手術，用便攜式氧氣瓶面罩上的導管、註射器針頭、樽裝牛奶的吸管、膠布等即場製做一個穿刺吸尿裝置。但由於客機空間有限，難以將裝置放於高處，加上針頭過於尖細，無法用壓力差去引流尿液，且老年旅客的膀胱已過度脹大，自主收縮功能減弱，穿刺吸尿裝置失效。

張紅用嘴及吸管為老年旅客吸出尿液，然後再吐回杯具中。（影片截圖）

情況緊急下，為最大控制尿液排出速度與力度，張紅決定用嘴及吸管為老年旅客吸出尿液。經過半小時的吸吮及吐回杯具中，張紅順利讓老人排出700毫升至800毫升的尿液，令其身體狀況得以緩解、情緒回復平穩。

張紅事後坦言，當時要用嘴吸出尿液實屬無奈之舉，「其實吸到第二口的時候，我已經有點想吐了，那個味道確實不好聞」，同時亦怕有傳染病，但如今事情已經過去，「我無怨無悔」。

張紅是暨南大學附屬第一醫院（廣州華僑醫院）介入血管外科的醫生。（網上圖片）

「醫生飛機上用嘴幫老人吸尿」一事令張紅在網上爆紅，不少網民都留言讚好，「天吶！你一定會一生平安」、「遇到這樣的醫生是幸運」、「為醫生的醫德點十萬讚」。

（綜合報道）