【理大】港警「生命麵包」論登微博熱搜　網民：海底撈要付廣告費

香港反修例示威活動持續，其中理工大學至今仍有數十名示威者留守，與警方僵持不下。 繼早前警方播歌《監獄風雲》主題曲《友誼之光》、《十面埋伏》及《告別校園時》等，近日的「生命麵包」論亦再度引來內地網民熱捧，一度登上微博熱搜榜首位。官媒《環球時報》更發文稱是「勸降語錄續集」。

理工大學至今仍有數十名示威者留守，與警方僵持不下。（資料圖片）

事緣警方仍然繼續向在理大內留守的示威者勸說盡快離開，其中有警察稱留守者只能吃「冰冰冷冷的生命麵包」，自己則可在同事接更下班後，到深圳光顧海底撈，又可以享用冰凍的啤酒，「諗起都正，而你哋留守示威者就繼續喺到食生命麵包。」該名警察更稱，生命麵包通常是基層、拾荒者、老人家吃，「我覺得（留守示威者）好可憐。」

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據《環球網》報道，發表「生命麵包」論的警察，就是微博簡介上標明是「香港滅蟲公司員工」的「疾風中青勁草」。「疾風中青勁草」事後亦發文講述「生命麵包」論在內地被廣泛流傳後的心情，「心情很激動，被全部官媒轉發了視頻，能深深感受到中央對前線港警的支持，和長戰作戰的鼓勵和肯定！」

對於「生命麵包」論，內地網民幾乎都表示讚賞，紛紛留言「真的是太皮（鬼馬）了」、「哈哈，怎麼覺我好歡樂」；更有網民稱「海底撈，給我出來付廣告費」、「哈哈哈哈哈海底撈加冰啤酒，建議海底撈給阿sir加菜」。

事實上，警察此前用流行歌曲「勸降」一事已獲不少內地網民傳頌，甚至特別列出一份歌單，收錄據稱是曾經在現場播放過的的歌曲，共計多達15首。例如有Beyond《真的愛你》、劉德華《中國人》、周華健《真心英雄》、陳慧嫻《千千闕歌》、許冠傑《學生哥》、羅文《號角》等香港人耳熟能詳的經典歌曲。

生命麵包是香港著名食品公司嘉頓的「生招牌」。（資料圖片）

但與內地網民相對，香港網民似乎就對「生命麵包」論不太受落，一方面生命麵包是香港著名食品公司嘉頓的「生招牌」，格仔包裝、主打幸福溫馨的廣告都是數代香港人的集體回憶，乃至香港在70年代經歷多次天災，生命麵包亦是政府賑災食糧之一；另一方面生命麵包實際上味道不差，甚至是香港人BBQ時必備食物之一。

（綜合報道）