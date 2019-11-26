【操場埋屍案】徹查官警黑勾結　懷化市19名公檢法公職人員被處理

湖南懷化新晃縣警方今年6月在當地一間中學的操場下挖出一具屍體，證實是2003年舉報操場偷工減料後，失蹤至今的男教師鄧世平，與此相關的多名疑犯其後被抓獲。由於案件牽涉出當地黑惡勢力背後存有「保護傘」，全國掃黑辦其後將該案列為督辦的重大案件。 至本周二（26日），據內媒報道，湖南省掃黑辦和懷化市委透露，該案已經徹底查清，除涉案疑犯被提起公訴外，包括時任懷化市公安局局長在內的19名公職人員，因失職瀆職被嚴肅處理。

湖南操場埋屍案疑犯杜少平。（資料圖片）

據此前報道，涉嫌殺害鄧世平的疑犯杜少平是當地「名人」，有一群「小弟」。而被懷疑與此案有關的新晃一中前校長、杜少平的舅舅黃炳松則在當地有龐大關係網，家中多人在政府任職。由於近期在全國范圍內展開掃黑除惡工作，杜少平團夥在今年4月落網，始令埋藏了16年的命案浮出水面。

事發時，遇害人鄧世平53歲，在新晃一中負責學校工程質量監督管理工作。時任校長黃炳松將學校400米跑道工程承包給其外甥杜少平。但施工期間，出現偷工減料、虛報工程款等問題，對此，鄧世平拒絕簽字且提出異議。2003年1月22日鄧世平神秘失蹤。

疑犯杜少平交代稱，其於2003年1月將鄧世平殺害，埋屍於新晃一中操場內。（資料圖片）

2名疑犯涉故意殺人被公訴

報道稱，案件經查明後發現，杜少平採取不正當手段，違規承建了新晃一中操場土建工程，並聘請羅光忠等人管理。在施工過程中，杜少平對代表校方監督工程質量和安全的鄧世平產生不滿，懷恨在心，於是夥同羅光忠將鄧世平殺害，將屍體掩埋於新晃一中操場一土坑內。

杜少平、羅光忠到案後，對殺害鄧世平的犯罪事實供認不諱；目前2人均被逮捕，並以涉嫌故意殺人罪被提起公訴。此外，杜少平從2008年起糾集多人在新晃縣晃州鎮、扶羅鎮等地非法放貸、暴力催債、非法插手民間糾紛，共同故意實施尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆、強迫交易等犯罪活動13起。該涉惡犯罪團夥13名成員，均被依法逮捕並提起公訴。

19名涉案公職人員失職瀆職

至於案件背後的「保護傘」和「關係網」，湖南省、懷化市、新晃縣紀檢監察機關會同檢察機關、公安機關對19名失職瀆職的公職人員作出嚴肅處理。

涉事「新晃侗族自治縣民族中學」（新晃一中）時任校長黃炳松。（網上圖片）

被處理的學校公職人員包括：

時任新晃一中黨總支書記、校長黃炳松 時任新晃一中辦公室主任楊榮安

被處理的警方公職人員包括：

時任懷化市公安局黨委書記、局長汪華 時任懷化市公安局黨委委員、副局長楊學文 時任懷化市公安局刑偵支隊正科級偵查員、副主任法醫 時任懷化市公安局刑偵支隊辦案指導大隊大隊長徐勇 時任懷化市公安局刑偵支隊支隊長黃均 時任新晃縣公安局黨委書記、局長蔣愛國 時任新晃縣公安局黨委副書記、政委楊軍 時任新晃縣公安局黨委委員、副局長劉洪波 時任新晃縣公安局刑偵大隊大隊長曹日銓 時任新晃縣公安局刑偵大隊副大隊長陳守鈿 時任新晃縣公安局刑偵大隊民警陳領

被處理的政府公職人員包括：

時任湖南省民委黨組成員、副主任田代武（曾任新晃縣委書記） 時任懷化市人民檢察院黨組書記、檢察長伍紹昆 時任新晃縣委書記王行水 時任新晃縣委副書記張家茂 時任新晃縣委常委、政法委書記楊清林 時任新晃縣副縣長龍勝蘭

報道稱，上述人員在不同程度上幫助疑犯杜少平逃避法律追究，涉嫌徇私枉法罪，利用職務之便，干擾、誤導、阻撓案件調查，或不依法履行職責，涉嫌瀆職犯罪，以及存在其他違紀違法問題。因此分別受到開除黨籍、開除公職、黨內嚴重警告、黨內警告、政務撤職等黨紀政務處分。其中上述的2名學校公職人員、9名警方公職人員，以及1名官職人員被移送公安機關立案偵查。

（人民日報）