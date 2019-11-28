【新疆再教育營】新疆政府：外媒大肆炒作　罔顧事實詆毀

國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）11月24日公開來自匿名消息人士的文件，披露新疆「再教育營」的運作方式。 新疆政府在周三（27日）發聲明，指外國媒體「大肆炒作新疆開展的職業技能教育培訓工作」，「罔顧事實、詆毀新疆各族人民為實現社會穩定和長治久安所做的艱苦努力」，做法令人憤慨，「這是新疆各族人民絕不能答應的」。

聲明強調，所謂「再教育營」、「集中營」實質是新疆依法設立的職業技能教育培訓中心，不存在限制、剝奪人身自由的情形，教培中心學員的各項權利依法得到充分保障，「2018年底以來，已經有90多個國家和地區的1000多人來到教培中心實地參訪，境內外媒體也報道了真實情況」。

聲明強調，所謂「再教育營」、「集中營」實質是新疆依法設立的職業技能教育培訓中心，不存在限制、剝奪人身自由的情形。（資料圖片）

聲明又指，中國是法治國家，具有完備司法程序，新疆司法機關對於涉嫌違法犯罪的人員，嚴格依照法律法規要求，根據其違法犯罪行為性質和情節，依法作出處理；中國政府依法保護在華外籍人員的合法權利，在華期間只要不違反中國法律，不會被採取強制措施，「沒有一名非中國籍人員在新疆職業技能教育培訓中心接受過培訓」。此外，中國公民的通訊自由和隱私權受到法律保護，新疆不存在監控、限制通訊的問題。

聲明在最後表示，職業技能教育培訓中心的實踐證明，依法打擊恐怖主義，滿足新疆各族人民對安全的期待，有力維護社會大局和諧穩定，使得人民的獲得感、幸福感、安全感顯著提升，「我們會繼續堅持辦好自己的事情，繼續把新疆發展好、建設好，努力促進新疆社會穩定和長治久安」。

中國政府曾多次邀請外媒及外國代表到新疆實地參訪。（資料圖片）

據了解，國際調查記者同盟（ICIJ）所公開的文件，首次詳細披露中國政府如何在高度戒備的拘禁設施內，對數十萬穆斯林展開「洗腦」，試圖改變他們的思想和語言。文件還包括以往從未公開過的情報簡報，披露北京如何利用大數據和人工智能達到一種新型的社會控制。例如通過大規模監視技術產生的數據，當局的電腦可以在短短一星期內生成多達數萬人的審訊和拘禁的名單。

（綜合報道）