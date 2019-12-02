浙江傳媒學院女教師在美突然「失聯」　原因令人意想不到

據浙江《錢江晚報》12月1日（周日）報道，浙江傳媒學院的一名女英語老師王綿綿於11月29日上午9時左右在美國突然失聯。

浙江傳媒學院的一名女英語老師王綿綿於11月29日上午9時左右在美國突然失聯。 (環球網)

據了解，失聯前王綿綿正在美國阿默斯特學院（Amherst College）做訪問學者。目前，王綿綿的家人已經向中國駐紐約大使館和當地警察局報案。浙江傳媒學院宣傳部相關負責人透露，目前還不清楚和掌握具體情況，正在了解事情。

消息傳出後，浙江傳媒學院的學生和畢業生們紛紛轉發消息，希望在美留學生和在美人士能幫忙留意，並提供線索。「她是我大學裏最喜歡的英語老師，希望她一切平安。」浙江傳媒學院一名畢業生看到消息後留言。對此，浙江傳媒學院回應稱，王綿綿確實是學院的老師，目前院方正在核實情況。

美國警方表示，由於很多信息缺失，目前尚不能確定這是個失蹤事件。據微信「杭師大北美群」消息，失聯女教師已找到。據稱，王綿綿家人趕到美國的學校，得到的消息是：失聯女教師和同學出去遊玩，手機丟失。內媒則從王綿綿同事處核實到，王綿綿找到了，人也安全。王綿綿則在微信上發了朋友圈：「我回來啦，大家不用擔心！美國手機信號太差了，沒有提前意識到，很抱歉！」

近年來，中國學者或留學生在國外意外事件頻發。此前7月18日，中國留學生章瑩穎失蹤案的兇手克里斯滕森（Brendt Christensen）被判終身監禁。此案自2017年6月發生，歷經兩年才作出判決。但截至到目前，章瑩穎的遺體還未找到。