【殺人女魔勞榮枝】曾在小學教書　學妹憶述：她長得漂亮性格溫柔

90年代內地一對情侶殺人犯惡名遠播，男犯其後被捕及槍決，女犯人勞榮枝潛逃20年後，上月28日終於在廈門落網。 內地傳媒報道，勞榮枝早年在師範學校就讀幼師（幼兒教育）專業，畢業後曾在小學任教。有學妹憶述，她長得漂亮，性格溫柔；也有前同事表示，她不太愛說話，也很靦腆。

勞榮枝潛逃20年終於落網。（澎湃新聞）

綜合內媒報道，勞榮枝在江西九江市成長，父親是中石化九江石油分公司的職工，有兩個哥哥和兩個姐姐。在小學和初中，她的學習成績都不錯。1989年，她考入九江師範學校，成爲幼師專業的一名中專生。

在比她低一屆的學妹陳豔（化名）憶述，勞榮枝長相漂亮，性格溫柔，身高約1.6米多。她對勞榮枝的具體情況了解不多，「她們班的同學好像都比較乖，因爲她們班主任是那時全校最嚴的班主任。」

勞榮枝曾任教的九江石油分公司子弟學校舊址。 （澎湃新聞）

1992年從九江師範學校畢業後，勞榮枝被分配到九江石油分公司子弟學校，教小學語文。當時的同事王強（化名）憶述道，勞榮枝一個月工資約2至3百元（人民幣，下同）。印象中她不太愛說話，很靦腆，穿着較時尚。

王強回憶，勞榮枝只在學校工作一年左右就停薪留職離開，「她可能覺得當老師工資太低了。」

離開學校一年左右，當時20歲的勞榮枝在其朋友的結婚宴會上，認識了當時30歲的男子法子英。王強透露，據他了解，當年勞榮枝的父母反對她與法子英交往，但無濟於事。1996年，勞榮枝和法子英離開九江。據法子英交待，那一年他與人打架，便帶上勞榮枝到外地逃避。

勞榮枝的男友法子英在1999年與公安槍戰後被捕，同年底被槍決。（微博圖片）

法子英、勞榮枝此後的經歷充滿血腥。1996年7月至1999年7月，法子英夥同勞榮枝，以勒索財物爲目的，在南昌、溫州、合肥等地犯案，先後殺害7人。兩人手段兇殘，犯案模式是由勞榮枝美誘目標男子，再聯同法子英將對方綁架及肢解，兩人甚至曾將屍塊放於受害人妻子及2歲多幼女面前，嚇到她們痛哭後再下殺手。

1999年，法子英與公安槍戰後被捕，同年底被槍決；勞榮枝逃亡了20年終落入法網。

（澎湃新聞／新京報）