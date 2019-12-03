【有片】浙6旬婦觸發超市警報遭疑偷竊　當眾除褲證清白

浙江金華市武義縣一名64歲老婦日前在一間超市購物，離開時觸發門前機器的警報聲，被保安攔下要求搜身檢查。期間老婦當眾脫下褲子自證清白，引發熱議。事後老婦家屬要求超市道歉，但一度遭拒絕。在警方調解下，超市同意道歉並賠償購物金額的10倍。

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事發周一（2日）晚上6時半左右，這名老婦到超市花15元（人民幣，下同）購買了雞蛋和麵條，走出超市時報警器卻響個不停，被保安拉住並要求重新經過報警器，但依然觸發響聲。超市遂要求檢查老婦的口袋，最後老婦脫掉褲子證明清白。

老婦的家屬事後透露，超市方面發現冤枉顧客後並無道歉，老婦情緒難以平復，當晚氣到無法入睡。家屬得悉事件後向警方報案求助，但超市負責人辯稱，當時並沒有要求其一定要脫褲子，是老人自己脫下，還強調老人沒有脫光，「裏面還穿着秋褲」，認為超市職員當時亦沒有做錯。

警員在老婦家屬報案後介入協調，家屬要求超市寫一封道歉信，最終超市主管出面向老婦道歉，並以購物金額的10倍（150元）作補償。至於為何老婦會觸發報警器會響，超市事後初步推測，是因為老婦褲子上有個防盜扣，雖然不是超市買的褲子，但還是觸動了警報。

事件引發網民熱議，不少人認為超市做法過分，但也有人認為履行安保措施並無不妥：

「超市的保安有執法權？這超市把自己當官府了吧」 「超市如有懷疑可以報警，要求女警搜身，在廁所之類的地方，而不是當眾要人家脫褲子，這是侮辱性行為。」 「以事實說話，也不能冤枉人」 「可是你不知道一個超市一個月會丟多少錢」

（綜合報道）