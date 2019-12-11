私用救護車為科長朋友接機　上海浦東機場9人被罰其中2人遭開除

7日（上周六），內地有網民發布影片稱，一輛救護車閃著警示燈在上海浦東機場接機，引發社會熱議。 上海機場集團7日回應稱，該救護車屬於浦東機場，為浦東機場當班員工私自違規使用。10日（周二）晚上，上海機場集團官方微博發布通報稱，事由為一名飛行區管理部科長要求消防急救保障部的職員安排車輛，接送其朋友到停車場。涉事9人被處分，其中2人已被行政開除。

7日（上周六），內地有網民發布影片稱，一輛救護車閃著警示燈在上海浦東機場接機，引發社會熱議。（影片截圖）

網傳影片顯示，在浦東機場到達區域外停有一輛白底有部分紅色塗裝的救護車，車輛閃著藍色警示燈。隨後幾名穿著時髦的年輕人上車，大量免稅品購物袋被裝進車內。有網民評論：「救護車也能開滴滴了嗎？」也有人評論稱：「濫用特種車輛，以後在路上誰還會為特種車輛讓道，不要把這種事看小了。」

上海機場集團的通報稱，12月7日傍晚，浦東機場飛行區管理部科長俞某打電話給消防急救保障部救護車駕駛班駕駛員閔某某，讓他安排一輛車接與他妻兒同行的3名從國外旅遊回來的朋友，將3人接駁至浦東機場場區內停車場。閔某某當時表示只有救護車可用，俞某未提出異議，閔某某遂擅自讓同為值班的司機喬某駕駛救護車前往接人。

通報指，對直接責任人浦東機場飛行區管理部科長俞某給予留黨察看一年處分、給予行政開除處分，對浦東機場消防急救保障部救護車駕駛班駕駛員喬某給予行政開除處分，對浦東機場消防急救保障部救護車駕駛班駕駛員閔某某給予行政記大過處分。此外，有另外6人遭到嚴重警告處分、行政記過處分等處罰。

（綜合報道）