【36秒倒地昏迷】初學格鬥男大生遭「金腰帶」KO　逾半月後不治

四川成都水碾河上月底舉行的一場格鬥賽，參賽雙方一人是保持11勝0敗的「金腰帶」職業格鬥運動員王某然，另一人則是首次參賽的格鬥初學者22歲大學二年級生小龍（化名）。 結果小龍在開場僅36秒就被王某然一腳踢中左腹，隨後就心臟驟停倒地昏迷，延至周五（20日）證實不治。 目前比賽主辦方的法人代表及王某然已被警方扣查，小龍的教練亦被帶走問話，當地至少兩個已申辦原定下月舉行的賽事則被叫停。

比賽上月底在四川成都舉行。（影片截圖）

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綜合內地傳媒報道，小龍在是格鬥愛好者，比賽前曾經學習一個多月的格鬥，但全無實戰經驗。小龍的同學透露，小龍本身喜歡運動，而且體格不差，但認真學習格鬥是近一個月的事，「前段時間，他透露自己請了個私人教練，也就大概一個月之前吧。平時他也會在朋友圈裏發一些自己練習的視頻，看起來都是簡單的動作。」

至於王某然則在當地格鬥界小有名氣，擁有一條「金腰帶」，並且經營一間泰拳拳館。有知情者表示，王某然今次是接受主辦單位的邀請參賽，「一般3-5個月比賽主辦方就會邀請他去打一次，是一個很常規的操作」，並非如網上傳言所指般賽前故意隱瞞實力或「刷數據」。

知情者又指，王某然當時所踢的一腳並不重，「但確實因為小龍沒有練過，練過的人打新人就像打豆腐一樣，對方很容易就『碎』了。他沒有任何的抗擊打訓練，這才是我覺得小龍重傷的主要原因。」

文件顯示，小龍被送院時內傷相當嚴重。（網上圖片）

另一方面，事後網上有聲音質疑，主辦方未有嚴格審核參賽者的情況，主辦方就回應稱只會審核體重，對實力並不清楚，比賽海報上標示小龍「戰績」亦不代表沒有實力，僅是沒有參加過大型職業比賽。主辦方反指是小龍的教練有問題，因為教練不可能不知道王某然的情況，教練的基本工作之一就是分析對手。

值得一提是，網上流傳小龍的教練曾經承諾，比賽後無論勝負，小龍都可以獲得240元報酬。但主辦公司反駁，出場費是1000元，如果勝出比賽更會有額外600元的獎金。

（綜合報道）