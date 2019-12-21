浙江溫清的陳先生近日花費千元在街市買了一條「會笑的魚」，結果上網查證後發現是屬國家一級保護動物的江豚。 非法收購國家重點保護動物可被判刑，陳先生立即通報農業農村局，最後當晚就將江豚送到碼頭放生。

事發周一（16日）下午4時許，陳先生開車經過街市時，被水產攤位一條「大魚」的奇特外形吸引目光。大魚通體銀灰，皮膚光滑，嘴巴一張一合，形似微笑，相當可愛又可憐。陳先生指，攤檔主人稱是要一處海灘上發現這條大魚擱淺，但不清楚是甚麼品種，只知道其出水能活，是靠肺部呼叫的哺乳類動物。

經測量，大魚長約1.5米，重約49公斤。（溫州晚報）

大魚通體銀灰，皮膚光滑，嘴巴一張一合，陳先生認為其狀似微笑，相當可愛又可憐。（影片截圖）

平時也喜好動物的陳先生不忍已奄奄一息的大魚，遂決定花費1000元買下來並放生。陳先生先將大魚帶回家妥善安置，令其恢復生氣。經測量，大魚長約1.5米，重約49公斤。

鄰居得知陳先生千元買大魚的事後紛紛上門要看熱鬧，期間有人提醒或許是國家保護動物，應該要盡快放生。陳先生聞言後上網粗略對比資料查證，發現有可能就是國家一級保護動物江豚。

農業農村局工作人員將江豚帶到碼頭放生。（影片截圖）

陳先生立即透過朋友介紹與樂清縣農業農村局聯絡，當晚8時許工作人員上門鑑定證實確是江豚。工作人員又為江豚尾部的傷口，幸好只是小擦傷，並無大礙。及至11時許，陳先生就與工作人員一同將江豚運送到附近的碼頭，並在靠近水邊處將其送回水中。

（溫州晚報）