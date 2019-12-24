【王思聰債務案】官司達成和解協議　北京法院解除限制消費令

萬達集團董事長獨生子王思聰早前捲入債務問題，先後被上海及北京法院頒令限制消費。 北京高院微信公號近日發布消息稱，某股權投資基金合夥企業（有限合夥）申請執行某文化發展中心、王思聰仲裁糾紛一案已在北京二中院和解解決，申請執行人已於周一（23日）向法院提交解除查封、凍結、限制消費措施的申請，二中院將對該案作結案處理，並陸續解除對被執行人王思聰採取的執行措施。

北京高院稱，該案經雙方當事人積極協商，已於12月2日達成執行和解協議，被執行人某文化發展中心、王思聰已履行了和解協議約定的第一筆款項5,000萬元（人民幣．下同）。

目前，和解協議約定的剩餘款項支付期限尚未屆滿；二中院在執行過程中，鑒於及時採取了凍結賬戶存款、查封房產、車輛、限制高消費等執行措施以及被執行人按時申報財產、積極與申請執行人協商；同時，申請人未向二中院申請對被執行人採取限制出境措施等因素，故二中院未對王思聰採取限制出境措施及納入失信被執行人名單措施。

王思聰曾被入稟追討1.5億元欠債，成為「被執行人」。（資料圖片）

根據此前報道，王思聰今年11月被入稟追討1.5億元，隨後就被北京第二中院列為「被執行人」，曾遭法院頒發布限制消費令，更被查封名下的房產、車輛、銀行存款等財產。

據了解，執行申請人為「嘉興璟字悌為股權投資基金合夥企業（有限合夥）」，其於2017年5月31日成立，是「上海熊貓互娛文化有限公司」的股東，持股比例為2.31%。熊貓互娛的「熊貓直播」在3月時因資金斷裂而遣散員工。王思聰是熊貓互娛的董事長、疑似實際控制人及最終受益人，間接持有該公司40.07%的股份。

除北京法院外，王思聰早前還先後被上海嘉定法院及靜安法院發布限制消費令。上海寶山法院12月亦裁定，凍結王思聰及相關公司的2,200萬元存款。

（澎湃新聞）