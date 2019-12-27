上課點名發現姊弟皆缺席　雲南教師感異常趕至學生家救回5人命

近日在雲南鎮雄的團結小學，有教師在課堂點名時發現，一向準時到校的1名學生未有出現，其一年級的弟弟也未到校。學校教師感到有異常，立即開車到學生家中，看到一家6口全部昏迷倒地，懷疑是煤氣中毒，於是迅速將其送到醫院救治。 據悉，目前年僅6歲的弟弟確認死亡，其他5人則在醫治中。

郭同學一家六口當時被發現在家中昏迷。（影片截圖）

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據該校校長憶述，事發在周二（24日），學校二年級的班主任在早讀課後點名，發現一名郭姓學生未有按時到校。這名班主任其後聯絡一年級的余姓教師，得知郭同學的弟弟也沒有來到學校。余教師隨即驅車去到郭同學家中，發現大門緊閉，後破門而入看到郭家一家六口全部倒地昏迷，地上布滿嘔吐物，床邊火爐還在燃燒，懷疑是煤氣中毒。官方暫時未通報與案情相關的消息。

報道稱，郭同學家父母育有3女1子，家中共有6人。其中6歲的弟弟在這次事件中不幸離世，其他5人仍在醫院救治，目前由同村的村民先幫忙處理弟弟的後事。

據悉，家庭中煤氣中毒主要指一氧化碳中毒、液化石油氣、管道煤氣、天然氣中毒，前者多見於冬天用煤爐取暖，門窗緊閉，排煙不良時，後者常見於液化灶具漏泄或煤氣管道漏泄等。煤氣中毒時病人最初感覺為頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、軟弱無力，當他意識到中毒時，常掙扎下床開門、開窗，但一般僅有少數人能打開門，大部分病人迅速發生抽痙、昏迷，如救治不及時，可很快呼吸抑制而死亡。

網民熱議：

「好有責任心的老師，一家人的救命恩人。」 「老師細心又有責任心，不然真是悲劇，只是可憐了弟弟。」 「師德高尚！」 「每年都有這樣的慘劇報道，可還是年年有人會以身犯險。」

（梨視頻）