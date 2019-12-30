天津男籃青年隊圍毆湛江場館工作人員　主帥停職全隊紀律整頓

天津男籃三隊（U16青年隊）早前在湛江參加邀請賽落敗後，因損壞球場椅子而與場地管理工作人員發生爭執，青年隊隊員及其教練後更出手圍毆對方。 事後在網上曝光後引起爭議。天津籃協今日（30日）就事件發表聲明致歉，表示已將該隊主帥停職，並責令全隊紀律整頓。

「天津榮鋼」三隊（U16青年隊），在廣東湛江與海歸協會籃球隊進行邀請賽，以73:78落敗。（梨視頻）

12月26日，中國男子籃球職業聯賽（CBA）球隊「天津榮鋼」三隊（U16青年隊），在廣東湛江與海歸協會籃球隊進行邀請賽，以73:78落敗。賽後「天津榮鋼」青年隊疑有球員不滿輸掉比賽，毀壞場館內的椅子，結果與場館工作人員發生爭執，場館方面要求賠償。

網傳監控影片顯示，「天津榮鋼」青年隊期間圍毆工作人員，有指是該隊主教練帶頭出手，連在場勸阻的海歸協會隊員也遭到毆打。事後，工作人員受傷被送往醫院，當地警方已立案調查。

事件在網上曝光後引起爭議。天津男籃前中鋒孟祥宇轉發微博爆料稱，天津隊「球風硬朗」，教練提倡「打球不行就打架」，同時還稱天津隊欠他幾十萬工資。

天津籃協致歉：吸取教訓，深刻反思

針對事件，天津籃協今日（30日）發表聲明，稱向社會各界及廣大球迷朋友們致以最誠摯的歉意。

聲明指，事情發生後，協會主動向湛江籃協、湛江尚行籃球館致歉，並責成當事人賠償相應的損失；向場館工作人員道歉並達成和解，賠償相關費用，並取得對方的諒解。協會組成工作組，由主要負責人帶隊赴球隊集訓地進行調查處理，決定對主教練停職處理，責令全體隊員作出深刻檢查，全隊進行專項紀律整頓。同時另行安排專人負責球隊後續的思想教育與冬訓工作。

聲明強調，該事情的發生，反映出協會在球隊管理上的不足和教育的缺失，將從此事件中吸取教訓，深刻反思，堅決杜絕此類事件的再次發生。