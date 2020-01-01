【自殺墜樓砸死2人】少女家屬獲政府補償20萬　或起訴跳樓男父母

武漢31歲李姓男子24日晚間從重慶一處商圈大樓一間酒店房間跳下，意外砸中2名路過少女，3人慘死街頭。事件已過去一周，關善後及調查工作仍在進行中。 據內媒報道，2名女死者張某和霍某日前分別安葬。同時，重慶沙坪壩區政府已對兩方家屬進行了20萬元（人民幣．下同）補償。霍某家屬代理律師表示，會將墜樓者李男的法定繼承人作為被告來參與訴訟，公寓酒店的管理人或所有人應承擔相應的補充賠償責任。

墜樓事件的事發地大樓。（紅星新聞）

12月30日晚，遇難女生霍某的表姐羅女士透露，家屬已與沙坪壩街道辦簽了協議，政府分別給予兩個家庭各20萬元補償。同時，涉事酒店也向家屬給予5千元的慰問金。另一名遇難女生張某家屬也證實此事。此外，由於霍某在學校購買了意外保險，保險公司賠付了5萬5千元。家屬希望希望孩子入土為安。

據此前報道，自殺男子李某的家屬既沒有前往殯儀館認領遺體，也沒有向兩位女生家屬表達過歉意。但事發後，霍某的家人曾在29日買了三束花道事發地，一束獻給女兒，一束獻給張某，另一束獻給李某。據報霍父還曾表示，「就算他賠我一百萬、兩百萬，我的女兒能回來嗎？我願意放下，未來的路還很長。」

但有媒體聯繫到霍某家屬代理的陳姓律師，他表示，霍某父母已經委託他代為處理後續的法律事宜，由於一直沒有見到墜樓男子親屬，團隊準備前往武漢和墜樓男子的家屬見面。

陳律師還說，律所需要核實李某的遺產範圍和法定繼承人。由於李某沒有子女和配偶，會將他的父母作為法定繼承人參加訴訟，在訴訟階段中，厘清遺產的範圍。不管是多少都應該賠償，這是給死者的一個交代。

死者的朋友前往事發現場獻花悼念。（澎湃新聞）

陳律師表示，一旦起訴，將按照《侵權責任法》以及相關的法律法規計算死亡賠償金、喪葬費等賠償金額。同時，根據相關規定，公共場所的管理人或者群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害的，應當承擔侵權責任。因第三人的行為造成他人損害的，由第三人承擔侵權責任；管理人或者組織者未盡到安全保障義務的，承擔相應的補充責任。也就是說，公寓酒店的管理人或所有人或應承擔相應的補充賠償責任。

（紅星新聞／澎湃新聞）