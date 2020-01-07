上海去年吸煙率降低至20%以下　率先達成「健康中國」設定目標

中國國家衛生健康委員會去年7月發布《健康中國行動（2019-2030）》提出的2030年總體目標：全國15歲以上人群的吸煙率到2030年要降低到20%以內。 而據《南方都市報》消息，近日，北京市衛健委發佈的《北京市第三次成人煙草調查》顯示，2019年北京市成人吸煙率為20.3%，已經接近達成目標；而早前，上海已經實領先北京達標：上海市5月公佈的數據顯示，2018年上海15歲及以上成人現在吸煙率為19.9%，較2017年20.2%下降0.3個百分點。 據悉，2018年內地15歲及以上人群吸煙率為26.6%，其中，男性為50.5%，女性為2.1%。相較於2015年27.7%的吸煙率下降了1.1%。

《世界衛生組織煙草控制框架公約》在中國生效後，上海市於2010年3月1日起正式實施了國內第一部由省級人大頒佈的控煙法規。而在《健康上海行動（2019-2030年）》中，上海提出，至2022年和2030年，成人吸煙率分別下降到20%及以下和18%及以下。

除了已經達到健康中國目標的上海之外，江浙兩省的15歲以上人群吸煙率也都已經比較接近設定的目標。

安徽合肥一小學舉行活動，宣傳吸煙危害。（資料圖片/中新社）

2018年一項煙草調查報告統計資料顯示，江蘇省28個監測點中，15歲以上人群吸煙率為22.9%。此外，2019年5月浙江省疾控中心發佈資料顯示，浙江省15歲及以上人群吸煙率為21.92%。以浙江紹興為例，紹興市疾控中心2019年5月公佈的監測資料顯示，紹興15歲以上人群吸煙率為21.21%，這一數字遠低於全省平均水準。

目前來看，控煙壓力最大的可能是西南地區。雲南省2019年15歲以上成人吸煙率達到32.3%。

貴州省的控煙形勢也不容樂觀，貴州近期未發佈煙草流行調查資料。不過，2007年對貴州省5城市成人吸煙相關情況的調查結果顯示：貴州18歲以上總吸煙率為35.7%，；而2018年10月發表在《柳葉刀·呼吸醫學》子刊上的一項中國煙草流行率調查。研究者利用國家衛生部門的官方統計資料——全國衛生服務調查（National Health Service Survey, NHSS）發現，貴州省2008年時的吸煙率為32.9%，2013年時的吸煙率則升至34.6%，是全國吸煙率最高的省份。多位公共衛生和控煙專家表示，NHSS吸煙率資料與一般的15歲以上成人吸煙率調查資料口徑不同。NHSS吸煙率數字通常比後者要低。這意味著，貴州省2013年同口徑的15歲以上成人吸煙率可能超過34.6%。

上海虹橋火車站，一乘客在車站外走廊匆匆而過，玻璃門張貼著本場所室內全面禁煙。（資料圖片）

四川省衛健委2019年初發佈《四川人健康白皮書》，四川省的成人吸煙率同樣超過三成（30.34%）。

據重慶市衛健委2018年監測資料顯示，重慶15歲及以上人群吸煙率為24.8%。

湖南省未公佈最新的成人吸煙率資料，不過，2018年該省曾發佈，湖南省男性吸煙率達到52.9%。

根據湖北省2016-2017年度全省15歲以上成人煙草流行監測結果顯示，湖北省15歲以上成人現在吸煙率為24.8%。

廣東省健康教育中心曾公佈，2016年至2017年的監測資料顯示，廣東15歲以上人群吸煙率為26.48%。（南方網）

江西省未公佈15歲以上的成人吸煙率資料。不過，2018年江西曾公佈一個資料，口徑略小於其他省區市，18歲及以上常住居民吸煙率為21.53%，男性現在吸煙率為50.62%。

2018年山西省有785萬煙民，成人吸煙率為26.5%，僅比全國平均吸煙率低0.1個百分點。

河南省2017年的成人吸煙率為23.14%。河北省2017年15歲及以上成人吸煙率為24.86%。天津市2013年公佈的吸煙率為26.2%。

南方的省份情況稍好：廣東省健康教育中心曾公佈，2016年至2017年的監測資料顯示，廣東15歲以上人群吸煙率為26.48%，僅比全國平均吸煙率低0.12個百分點，較2014年的27.02%略有下降。

而2017年福建省15周歲及以上人群吸煙率25.3%，比廣東的吸煙率低了超過1個百分點。

根據全國煙草流行監測抽樣調查結果顯示，廣西壯族自治區2017年15歲及以上人群吸煙率為26.3%，較2015年28.8%下降了2.5%。