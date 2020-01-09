【私隱不保】央視曝數十萬個家用cam被入侵　黑客靠網售帳號牟利

內地官媒央視近日報道，浙江溫州一名男子通過社交平台，銷售家用攝像頭破解工具和被控制的攝像頭帳號密碼，並擁有大量私密影片，當事人均在不知情的情況下被拍攝。

卧室監控截圖，這個帳號被賣家當作試看頻道，以此吸引買家。（網上圖片）

報道稱，溫州警方去年6月在網上調查這宗案件，發現涉案疑犯周姓男子販賣的監控影片帳號達數萬個。從影片的拍攝角度和內容可以判斷，當事人系在不知情情況下被拍攝錄製，且部分攝像頭的安裝位置敏感、範圍廣，涉及家庭臥室、美容院、私人會所等。

警方隨即將周男抓獲，經審訊，周男稱最初因為好奇心，其加入到了一個售賣監控影片帳號密碼的QQ群組，通過登陸這些帳號，即可實時觀看監控畫面，偷窺他人私隱。除了買賣，群組內還可以相互交換帳號信息，周男手中資源愈來愈多，為了牟取更大利益，他後來自己另立門戶，創辦新的群組招攬買家。

辦案的民警稱，疑犯在QQ群組發布的攝像頭帳號和密碼，都是涉及私隱的、裸露的或者比較色情的內容。售價在10到20元（人民幣．下同）不等，如果私隱程度更高的帳號密碼甚至可賣出50至100元不等。

後來，警方又陸續在海南、河北、河南、山西、四川等二十多個省份抓獲犯罪嫌疑人31名，收繳用於作案的手機52部、電腦20餘台，查獲已破解攝像頭帳號數十萬個，初查涉案金額十萬餘元。民警表示，該案屬新型網絡黑客犯罪，社會危害性極大，不僅嚴重侵犯了公民的隱私，更可能帶來敲詐、勒索、損害網絡安全等危害。目前涉案人員均已被採取刑事強制措施，案件還在偵辦中。

另據警方透露，被破譯的攝像頭帳號基本上都保持原始密碼，因此提醒用戶裝好攝像頭之後應及時更改密碼，而且應避免將攝像頭安裝在看到私密場景的位置。

↓↓芬蘭網民「Dio-V」發現小米米家智能安全攝影鏡頭會連接到陌生家庭的影像：

家用監控設備安全問題最近幾年接連發生，繼亞馬遜 Cloud Cam 被入侵以及 Google Nest Cam漏洞事件後，內地廠商小米的「米家智能IP Cam」也出現類似問題。

有用戶表示，當他通過Google Nest Hub查看米家智能攝影機的畫面時，居然看到陌生人家中的影像。Google就此暫停小米米家裝置整合至Google Home和Assistant直至問題解決。小米隨後回應表示，漏洞源自2019年12月26日上線的一項測試新功能，但目前暫停該項測試並修復了相關漏洞。

（綜合報道）