【防霾新招】河北禁蒸饅頭炸丸子捱轟　官方：是禁燒木柴及劣質煤

河北邯鄲臨漳縣近日出台一份通知文件，稱為維護該縣的空氣質素指數，禁止村民蒸饅頭、炸丸子，而且更會成立聯合督導組，「發現一例曝光一例」。 上述通知文件引起巨大爭議，縣空氣質量保障應急指揮中心負責人回應指是未有表述清楚，只是禁止燃燒木柴和使用劣質散煤，將會重新印發通知文件。

通知文件禁止村民蒸饅頭、炸丸九，被批評是影響民生。（資料圖片）

據了解，最初的通知文件就是由臨漳縣空氣質量保障應急指揮中心發出，「臨近春節，為了更好維護該縣空氣質量指數，確保打贏大氣汙染首季攻堅戰，請各鄉鎮立即組織安排，對各村禁止燃燒木柴、劣質散煤，蒸饅頭、炸丸子行為開展宣傳、巡查工作」。

文件指出，指揮中心會聯合生態環境分局、市監局組成聯合督導組，「對各鄉鎮大竈蒸饅頭、炸丸子等燃燒木柴、劣質散煤情況進行督導，督導過程中發現一例曝光一例」，未有展開宣傳且發現問題較多的鄉鎮，相關人員亦會被通報批評及追究責任。

惟上述通知文件引發巨大爭議，不少網民亦批評政府此舉是本末倒置，而且相當擾民，「以後不要大口呼吸了，浪費氧氣」、「好怕怕以後連屁都不能放了」、「活着喘氣呼吸是不是也污染環境」、「許大藥廠放毒，不許百姓燒煤，魔幻現實主義傳統」。

臨漳縣空氣質量保障應急指揮中心負責人解釋，只是要禁止燃燒木柴和使用劣質散煤。（資料圖片）

其後臨漳縣空氣質量保障應急指揮中心負責人回覆傳媒指，上述通知文件的主題是禁止燃燒木柴和使用劣質散煤，並非禁止老百姓蒸煮炸，承認文件在遣詞用字方面表達不清楚，現已另外起草通知文件以解釋清楚，並於晚上下發到各個鄉鎮。

（新京報）