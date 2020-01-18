【駕車入故宮】涉事女生清空微博　故宮道歉未提放行原因難平民憤

內地女網民「露小寶LL」周五（17日）在微博上炫耀，自己和友人在閉館日避開人潮暢遊故宮，其發布的照片更顯示她將平治豪車停泊在太和門廣場前，引起非議。 由於「露小寶LL」自稱是已故解放軍高級將領、前全國政協副主席何長工孫媳婦，不少網民質疑作為「紅三代」的她有特權，指責其違反故宮禁車規定，而故宮方面亦存文在物保護失職。 「露小寶LL」捱批後，在一夜之間清空了微博內容。而故宮方面也在第一時間公開道歉，惟網民仍未收貨，質疑官方為何不解釋放行原因。與此同時，官媒也就事件齊聲鞭撻「特權現象」。

露小寶LL在微博「曬命」閉館日駕車入故宮。（微博）

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被起底後一夜刪走10年微博舊文

「駕車進故宮」事件發酵後，網民迅速起底「露小寶LL」，發現她曾在微博發文自稱是「何剛（何長工之孫）的夫人」以及到過江西井岡山接受紅色教育，於是紛紛指責她享有「紅色特權」。惟「露小寶LL」被罵後，仍反駁稱故宮本來就允許開車進入，又指其照片顯示的位置就是停車場，強調自己合規合法。

2013年，時任法國總統奧朗德步行進入故宮博物院參觀。（新華社）

但實際上，故宮禁車被外界關注可追溯到2013年，那一年4月，時任法國總統奧朗德（François Hollande）參觀故宮，就在午門前下車步行進入。時任故宮博物院院長單霽翔解釋禁車原因時稱，英國的白金漢宮、法國的凡爾賽宮，都不允許車輛穿行，這是一個文化尊嚴的問題。

及至17日深夜，懷疑因抵受不住抨擊，「露小寶LL」被發現清空了從2011年到2020年近10年間的所有微博，其國航空乘人員的加V認證也被取消，頭像也從真人相片換成了卡通人物。

涉事女網民已清空微博舊文。（新浪微博）

故宮未解釋放行原因 網民要求徹查

事件引起軒然大波的當日，故宮博物院的官方微博在晚上8時左右已作出回應，稱閉館日開車進入故宮事件，經核查屬實。故宮方面對此深表痛心並向公眾誠懇致歉，並承諾將嚴格管理，杜絕此類現象，感謝社會各界的關愛與監督。

故宮博物院就事件公開道歉。（新浪微博）

但不少網民認為，故宮雖然公開道歉，但未仍沒有說明「露小寶LL」是何時從何門駕車進入故宮的，同時也未提及車輛進入故宮理由，以及是誰同意放行，因此紛紛質疑故宮是「避重就輕」：

「這就完事了？哪些人進的？怎麼進的？托的熟人是誰？處理了沒？你不講講清楚。」 「沒有公開處罰？」 「至少應該說明為甚麼會出現這種問題和對相關的人追責吧。」 「請嚴查，給交代。」

官媒：點燃公眾怒火的是特權

「露小寶LL」疑似「紅三代」的身份背景被曝光後，內地官媒也齊聲質問「誰給的特權」。《人民日報》的官方微博發文稱，「故宮不是開越野的場所，更不是撒野之地。如果說點燃公眾怒火的是特權，那麼引發人們痛心的則是故宮被冒犯。」

《人民日報》海外版旗下的自媒體「俠客島」也評論稱，故宮早已不是封建帝王的私產，任何圍繞故宮的開發經營和活動都不能忘記故宮的「人民性」，「600年的世界文化遺產，需要保持自己的文化尊嚴，怎能在錢和權面前歪了身子？ 」

新華社主辦的時政雜誌《半月談》也質疑稱，「誰為特權打開了大門？擁有600年滄桑歷史，故宮文物在公眾心目中的地位與作用，可想而知。文物保護面前，人人平等。本次事情的真相到底是甚麼，故宮大門為何輕易就為某些特權的車打開？當年拒絕總統的勇氣哪裏去了？需要故宮對事情的來龍去脈給予詳細解釋。」

《環球時報》官方微博則指出，「這座600年歷史的宮殿，目睹了封建帝國的衰落沉淪，也見證了人民共和國的誕生。它從森嚴皇權的中心，變成了人人可以平等進入的文明古跡。今天的故宮是全體人民的，這不該被忘記，更不該被特權所碾壓。」

🔑除涉事女網民外，過去不少人曾在網上炫耀過「開車入故宮」：

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（綜合報道）