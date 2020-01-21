【駕車入故宮】未受事件影響　春節假期北京故宮門票已售罄

駕車入故宮事件持續發酵，連日來北京故宮成為眾矢之的。不過事件並未影響民眾遊覽故宮的興致，春節假期故宮門票已售罄，正月初一到初六都沒餘票。

1月20日，北京故宮博物院網絡售票網站顯示，在2020年春節假期期間，除1月24日閉館外，1月25日至1月30日（正月初一到初六）故宮門票均顯示已售罄。

據悉，故宮門票是提前10天預售，售完為止。購票實行實名制，所有觀眾需錄入身份證或護照信息方可預訂。

1月17日，網名為「露小寶LL」的女網民發佈開平治豪車進故宮「撒歡兒」的照片，引發外界關注。隨着故宮方面兩次回應，該事件仍在持續發酵，並質疑故宮博物院默認了「特權」一事。

因北京故宮是中國最知名的文物古建築群，又恰逢今年是紫禁城建成600周年，也是故宮博物館成立95周年。因此，該事件不斷遭到輿論聲討。

根據網友爆料，「露小寶LL」真名叫高露，其曾在2017年4日6日發微博稱自己到江西井岡山接受紅色教育，並稱「何長工為爺爺」，她還在另一條微博自稱是何長工之孫何剛的媳婦。

在輿論聲討不斷髮酵之際，1月19日22時左右，同樣是中共紅二代的蔡小心在個人微博發佈代轉聲明。

聲明顯示，何長工之女何光瑨向龍飛虎之女龍錚講述事件原委，並代其胞兄何光暐夫婦向公眾致歉，稱是「哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響」。

對於門票售罄，有網友結果該事件表示，「最終的結果就是在網絡上把奔馳事件罵得一包歡樂，也一直在譴責故宮的行為，最後大家還是買完所有的票，估計過兩天大家也就把這事兒忘了吧，熱搜下去幾天還能在這個信息爆炸的時代留有餘温呢？」

而面對人為製造的階級壁壘，可能真正令民眾無法接受的是特權凌駕於規則與全民共識上。

而就在駕車入故宮事件發生的兩天前，1月15日，故宮角樓餐廳原計劃推出的6,688元一桌的故宮年夜飯也因故取消。