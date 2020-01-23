【武漢肺炎】男護士手掌圖引熱議　武漢醫護不懼感染：同事會救我

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎，確診病例持續增加，範圍遍及全國多地，其中武漢有十餘名醫生及護士亦受到感染，引發外界關注醫護人員的生命健康安全。 而繼「#武漢醫護人員寫下請戰書#」成為微博熱話後，「#抗疫一線90後護士的手#」也受到讚賞。因為被汗水浸濕的時間太長，一名男護士手掌上滿布皺褶，網民對此紛紛留言稱「太辛苦了」。 此外，有武漢傳媒探訪了當地一間醫院的隔離區，有在抗擊肺炎前線的醫護人員表示，萬一不幸被感染，也相信同事會救自己。

《人民日報》微博貼出一張照片稱，這是「抗疫一線90後護士的手」。（微博）

官媒《人民日報》22日在微博貼文稱，「#致敬白衣戰士# 心疼！這是#抗疫一線90後護士的手#】這是一位90後男護士的手。」貼文介紹，22日凌晨1時左右，武漢市中心醫院，28歲的王濤下夜班後，脫下厚厚的防護服，摘下手套，拍下了自己早就習以為常的手。「手上出汗很多，汗水浸久了就會這樣，我和同事的手基本上都是這樣。」王濤說，他之前在手術室工作，這個月主動報名參與抗疫一線救治，和同事攜手作戰。

因為被汗水浸濕的時間太長，一名男護士手掌上滿布皺褶。（微博）

而在武漢廣播電視台的採訪中，也可以看到醫院隔離區的醫護人員是如何在前線抗擊肺炎病毒。據介紹，進入武漢大學中南醫院的隔離區之前，必須穿上隔離服：先戴帽子，所有頭髮都要嚴實包裹；然後穿第一層藍色的隔離服，套鞋套，戴第一層手套，口罩；隨後穿第二層連體隔離服，戴上帽子，把自己整個套進去，第二層隔離服內有粘膠，黏上後可以將一半的口罩也包在裏面，所以感覺會非常悶熱，不透氣；然後是第二層手套，最後戴上面罩。整個穿戴過程大概需要15至20分鐘。

武漢醫護人員在進入隔離區前穿上隔離服。（武漢廣播電視台）

該院一名楊姓護士受訪時表示，「這個衣服不透氣，基本上一進來只要稍有活動就會全身濕透，實在受不了的時候我們可以換著休息一下，口罩也要4個小時換一次。」

另一名胡姓男護士則表示，平常喝水和上廁所要盡量克服，減少不必要的外出，以免把病毒帶出去，而且也要及時滿足這裏的病人的需要。「一般最少也是四五個小時不出去，今天早上7點到12點就沒有上過廁所也沒有喝過水，有時候夜班可能10個小時左右，最多喝一次水上一次廁所。」

連日來，這裏的護士們不停地穿梭在病房間，為病人清理呼吸道、輸液、清理褥瘡部位等，重複著這些與患者密切接觸的動作。在被問及是否有想過被感染的風險時，胡護士似乎非常樂觀，「我身強體壯沒事的，萬一中了，我相信我同事肯定會救我的。」

醫院急救中心的夏姓副主任則說，「儘管這裏是最高危的地方，這個時候我們也不能退縮，用我們自己的話來說：我們不願意當英雄，不願意成為烈士，但是我們絕不當逃兵。」

網民熱議：

「向醫生致敬！一邊是醫鬧傷人，一邊是疫情前線治療，醫生辛苦了！」 「致敬白衣天使。」 「太辛苦了！汗水浸久後不只手皺，最擔心是皮膚發炎。」 「每次治療都是一場戰鬥，醫生都是義無反顧的在第一線，用生命和病毒抗爭，醫生應該受到大家尊解和理解。」

（綜合報道）