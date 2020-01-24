【武漢朋炎】內媒披露北京已多名醫護感染　天津現聚集性確診病例

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎後，疫情範圍遍及全國多地。其中在北京，當地已經啟動最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應。 有內地傳媒近日披露，當地至今的20多名確診病例中，有多人是醫護人員，有人是到武漢出差而受感染，回京後再傳染給同事。

據《財新網》報道，北京最早於1月20日凌晨通報有確診病例，並且此後每天的通報均有新增數字， 其中1月23日通報的確診病例最多，達12宗。至於北京市疾控中心最新在周五（24日）的通報，則是稱目前北京的確診病例都是輸入性，並未出現社區內的傳播，處於疫情早期階段。通報又稱，當局的篩查力度非常大，以確保早發現、早診斷、早報告、早隔離、早治療。

《財新網》報道，北京已有多名醫護人員受感染。（微博）

但報道指出，據了解北京已出現有去武漢出差而感染的醫護人員，返回北京後並再傳染給同事。報道提到，北京市衛健委最初的通報，都有說明確診病例與武漢的具體關聯，有的是去過武漢旅行，有的則是武漢市民。但在1月23日的通報已沒有再詳細說明，僅稱「是否有湖北接觸史」、「是否有其他省份接觸史」，並指該12宗確診病例均有湖北接觸史。

報道提到，外界最早得知的北京醫護人員確診病例，患者是北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任、新型冠狀病毒感染肺炎專家組成員王廣發，「據財新記者確認，除王廣發外，北京另有其他醫護人員感染」。報道更稱，北京部分社區現時已陸續開始排查去過武漢的人員，並引述西城區一名居民透露，有接到居委會的來電，詢問是否近期去過武漢。

另一方面，天津市疾控中心表示，該市新增的第5宗及第6宗確診病例，均是第二宗確診病例的同公司同事，3人都是為天津動車客運段乘務車間職工，是聚集性發病。中心已連夜對涉事車間進行全員排查及流行病學調查，並有終末消毒及封控，密切接觸人員亦接受醫學觀察。

（綜合報道）