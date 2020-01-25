【武漢肺炎】全國23個省區市啟動「一級響應」　涵蓋超過85%人口

新型冠狀病毒肆虐全國多地，截至周六（25日）早上，廣東、北京、上海、四川、新疆等23個省區市，都已先後啟動「重大突發公共衛生事一級響應」，涵蓋的總人口高達12億。 按照國家統計局最新公布的數據，中國總人口在去年底已突破14億人。換言之，全國有超過85%的人正處於一級響應之下。

啟動「重大突發公共衛生事一級響應」的省區市包括有廣東、湖南、浙江、湖北、天津、安徽、北京、上海、重慶、江西、四川、山東、雲南、貴州、福建、河北、廣西、江蘇、海南、新疆、河南、黑龍江、甘肅。

所謂「重大突發公共衛生事件一級響應」，雖然各個省區市應急預案內容有所差異，但大抵上都有包含以下九大項：

一：及時向國務院報告，並在國務院統一領導和指揮下展開工作。

二：每天收集、評估、報告、發布突發公共衛生事件訊息。

三：劃定控制區域：甲類、乙類傳染病暴發、流行時，縣級以上政府報經上一級政府決定，可以宣布本行政區域的疫區範圍；經省政府決定，可以對本行政區域內甲類傳染病疫區實施封鎖；封鎖大、中城市的疫區或者封鎖距省的疫區，以及封鎖疫區導致中斷幹線交通的，報請國務院決定。

四：強制控制措施：限制或者停止集市、集會、影劇院演出以及其他人群聚集的活動；停工、停業、停課、封閉或者封存被傳染病病原體汙染的公共飲用水源、食品以及相關物品等緊急措施；臨時徵用房屋、交通工具以及相關設施和設備。

五：流動人口管理：加強預防工作，落實控制措施，對傳染病人、疑似病人採取就地隔離、就地觀察、就地治療等措施，對密切接觸者根據情況採取集中或居家醫學觀察。

六：實施交通衛來檢疫：組織鐵路、交通、民航、檢驗檢疫等部門在交通站點和出入境口岸設置臨時交通衛生檢疫站，對來往人員進行檢疫查驗，對傳染病人、疑似病人等實施臨時隔離、留驗和向地方衛生計生部門指定的機構移交。

七：訊息發布：組織有關部門依法依規做好訊息發布工作，信息發布要及時、主動、準確。

八：開展群防群治：街道、鄉（鎮）以及居委會、村委會協助衛生行政部門和其他部門、醫療機構，做好疫情訊息的收集、報告、人員分散隔離及公共衛生措施的實施工作。

九：維護社會穩定：組織有關部門保障商品供應，平抑物價，防止哄搶；嚴厲打擊造謠傳謠、哄抬物價、囤積居奇、製假售假等違法行為。

（綜合報道）