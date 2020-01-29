【武漢肺炎】醫生上月發疫情信息遭「訓誡」　11天後感染被隔離

去年年底，一張微信聊天記錄截圖被大量轉發：一位醫生在大學同學群內稱，「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」。在群裡發佈信息的第二天，他被醫院監察科要求寫一份對於「不實信息外傳」的反思。1月3日上午，他又去派出所簽了一份《訓誡書》。 這位醫生日前接受《北京青年報》採訪表示，當時因為對疫情感到擔心，他向同學發布了消息；不過，關於確診為SARS的說法確實不準確，而他自己此後在群內強調過，「是冠狀病毒，具體還在分型」。 然而，就在微信上發佈消息11天以後，這位醫生也出現了咳嗽、發燒的症狀。這位醫生目前仍然是被隔離狀態，說話亦不方便，採訪以文字進行。

受感染醫生表示，去年年底，和同事交流期間得知醫院急診科有7例不明原因肺炎病人，此後他又看到了一份武漢市衛健委員會發佈的紅頭文件，緊急通知華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎。

網上流傳的微信截圖。（網絡圖片）

這位醫生說，他對於疫情感到擔心，12月30日下午5點多在微信大學同學群組發佈消息，提醒同學注意防範。他當時在群裡稱「確診7例SARS」，不太準確，後來又強調是冠狀病毒，具體還在分型。

他表示，自己知道這屬於公共衛生事件，發佈這類消息有風險，也曾反復強調不要外傳，但還是被人截圖外傳了，很快消息就傳到了外省。他又指，被廣傳的截圖也存在斷章取義的問題。

此後，12月31日凌晨1點半，這位醫生接到電話通知，要求他去武漢市衛健委。當時衛健委連夜開會，而這位醫生所在醫院院領導、醫務室主任都參加了會議。會議結束後，醫院領導詢問他的消息來源；此後，他又被叫去醫院監察科，醫院監察科和紀委書記反復問他消息來源，以及有沒有認識到「造謠的錯誤」。

公安局要求涉事醫生簽署的《訓誡書》。（網絡圖片）

後來，醫院方面要求他了一份不實消息外傳的「反思與自我批評」。而1月3日上午，他又接到派出所電話，去簽了一份《訓誡書》。

此後，疫情明顯擴散，這位醫生也親自收治了被感染的患者，最終自己也被感染。

這位醫生表示，1月7日、8日他所在科室收治了患有被新型病毒感染的病人，當時他們還不確定病毒是否會人傳人，不過，病人家屬很快發燒，病人和家屬隨即在1月10號住入呼吸科隔離病房，1月10號中午醫生本人開始咳嗽，第二天開始發燒，雙肺多發感染，磨玻璃樣病變，12號下午住入病房，14號轉到呼吸科隔離病房，然而直到1月24號才做的核酸檢測，結果還沒出來，到現在也沒有確診；他曾問過醫生為什麼檢測結果還沒出來，但不知道原因。

涉事醫生的診斷書。（網絡圖片）

受感染醫生表示，他自己病情目前變化不大，不過，其主治醫師稱，他這幾天病情就該出現拐點，但肺功能恢復時間會比較久；此外他還有兩個同事，也遭到感染。

受感染醫生父母在他發病之後兩天也出現發熱、嘔吐的症狀，檢測出來肺部CT也呈現磨玻璃樣病變，在1月15、16日住院治療，不過狀況相對較輕，據稱最近就可以出院。