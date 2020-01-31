【武漢肺炎】內地「一罩難求」　廣州推出微信小程式預約購買

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，口罩非常緊缺，廣州、上海、福建廈門等地近日都先後推出措施，管控市面上的口罩供應。

廣州市政府透過微信推出一款小程式，讓當地民眾以身份證號碼預約購買口罩。（網上圖片）

以廣州為例，市面上現時「一罩難求」，市政府就透過微信推出一款小程式，讓當地民眾以身份證號碼，自周五（31日）起每天晚上8時預約購買口罩。預約成功後，民眾翌日就可以到指定的藥店付款領取，並且每人每天最多限購5個口罩。

至於在上海，市政府為減少民眾因排隊搶購口罩造成的人群聚集，亦於同日宣布新規定。全市將統一自2月2日開始，在各居（村）指定地點現場登記預約，並在接到居（村）通知後，再到指定的藥店購買口罩。民眾須憑戶口本，包括身份證或居住證、護照、港澳居民來往內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證等有效證件預約登記，待居（村）委會核實後，就能得到一張預約購買憑證。第一輪預約明確每戶（一個居住地址）只購買5個口罩，並且僅限預約購買一次。

供應嚴重緊缺，工人都要加緊生產口罩。（中新社）

廈門民眾購買口罩的方式，由預約制調整為網上登記、公證搖號、結果公開、現場購買。相關人員坦言，調整一方面是為了節制使用口罩，現時廈門正盡力籌措貨源，滿足抗疫需要，另外方面也是為避免人群聚集，造成交叉感染。

（綜合報道）