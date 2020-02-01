【武漢肺炎】「一包方便麵都公示」獲網民大讚　韓紅籌善款3000萬

疫情當前，內地社會各界都在盡力幫助抗疫。近日，歌手韓紅在微博上號召社會捐助，已經5次向武漢送去支援物資。至1月31日「韓紅愛心慈善基金會」公示：籌款總額達到3162萬（人民幣，下同），又有一批新的物資將抵達倉庫，進行發放，據悉，這批物資包括29.6萬隻醫用外科口罩，6000套防護服，50台血氣分析儀。 韓紅接受媒體採訪時表示，從事慈善應進行公開，「一包方便麵都是可以公示的」，她又表示，如果慈善組織如果不公開，就難免被質疑。 值得注意的是，許多網民將韓紅此番表態和近日湖北紅十字會把大量物資分給「莆田系」醫院做對比，認為相較於官方紅十字會，韓紅基金會表現更讓人信服。

「韓紅愛心慈善基金會」由韓紅發起，致力於西部少數民族地區醫療衛生事業，堅持為偏遠地區開展全科醫生培訓。

在武漢疫情肆虐之際，1月25日，韓紅在微博上發帖，透露第一批支援物資已經抵達武漢，第二批物資即將發車。27日凌晨，已經有醫院收到了這批物資。

在第一批物資運抵後，後續的支援物資還包括15萬隻外科口罩；一次性醫用手套50萬雙、消毒濕巾776箱、心電監護300台、呼吸機30台……

據《中國郵政快遞報》報導，為了讓這批物資及時送抵，中通快遞武漢轉運中心將原有的快遞出港車間改造為臨時倉庫進行倉儲管理，同時協助基金會對醫療物資進行發放。

韓紅公佈了通過其基金會捐贈人員名單。（微博）

在物資運達後，韓紅也及時公佈了通過其基金會捐贈人員名單，其中可以看到易烊千璽、吳奇隆、吳亦凡、任賢齊、賈乃亮等多個明星。

1月31日，韓紅在接受《一線人物》節目採訪的時候，說「我做公益那麼多年，有很多事情發生，最大的教訓是我們不再把錢，那好幾百萬給某某某基金會，因為他們要從中獲取很多的所謂管理費，管理費也罷了，你把我的貨物存放在你的倉庫裡，沒有第一時間給到災區，在我看來你就是混蛋」，「現在我們自己有基金會，我們才知道，原來一包方便麵都是可以公示的，為什麼你們不做，你們做不到乾淨，就別怪社會有質疑，活該！為什麼你們不敢出來公示？」

韓紅接受媒體採訪發言。（網絡圖片）

韓紅堅持公開辦慈善的態度受到網民讚譽，而她對於「某某某基金會」的批評更獲得無數網民公民。不少網民將韓紅和近日因物資分配等問題而屢遭質疑的湖北省紅十字會做比較，指韓紅愛心慈善基金會相比之下值得信賴。

「武漢紅十字會存在調撥不及時問題，公示吧，把捐贈收了多少用到哪了都公示出來，韓紅說一包方面都是可以公示的，（紅十字會）那一箱箱口罩，一箱箱的防護服呢，讓人民最信服的方式就是對人民公示。」 「要捐就捐給韓紅基金會，湖北紅十字會還能信？」 「武漢紅十字會，你對得起那麼多奮鬥在一線的醫護人員嘛？講句實話你們就是在草菅人命！最後我呼籲大家捐款捐物資直接捐給韓紅基金會！」 微博網民評論

近日對湖北紅十字會和武漢慈善總會質疑的焦點是物資分配對比——在抗疫最前線的武漢協和醫院，醫療物資緊缺，湖北紅會下撥了3000個N95口罩；另一邊則是被冠以「莆田系」之名的武漢仁愛醫院，根據湖北紅會1月29日的公告，收到了1.6萬個口罩。

此後，又有自稱武漢協和醫院醫生人士在微博上表示，紅十字會在分配物資時甚至一度把他們「漏掉了」，而當該院員工前往倉庫希望分得物資時，又遭到紅十字會工作人員拒絕。

湖北紅十字會此番表現引起眾怒，相關微博都獲得數万轉發，許多網民在轉發中怒批紅十字會官僚習氣、耽誤救災，對不起前線醫護人員。

內地媒體指，紅十字會位於武漢市漢陽區四新南路的國際博覽中心A館的倉庫有大量物資囤積，發放速度很慢。（網絡圖片）

內地媒體《長江日報》記者此後採訪了武漢市紅十字會，發現其位於武漢市漢陽區四新南路的國際博覽中心A館的倉庫有大量物資囤積。現場有工作人員介紹，之所以在疫情防治一線醫療物資如此緊缺的情況下，此地依然堆放了如此多的物資，是因為這裡的一部分物資是定點捐贈，還有相當一部分不符合醫用標準。

《長江日報》記者探訪過程中，看到有身穿協和醫院白大褂的工作人員被請去開箱檢查一些物資是否符合醫用標準。現場工作人員介紹，現場工作人員多是臨時被抽調到倉庫來工作的，「不具備鑒別哪些物資能夠醫用的專業知識」。

武漢市紅十字會專職副會長陳耘解釋稱，目前紅十字會每天接收的物資量巨大，僅僅靠紅十字會的力量是無法保證高效和迅速的，為此，武漢市防控疫情指揮部專門成立物資保障組，以儘量保證物資速收速發。

《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」也就此事撰文，稱疫情爆發以來，大家關心的問題主線並無二致：各個部門應對措施對路嗎？參與應對的人員能力和態度足以勝任嗎？

俠客島稱，現在對抗疫情是一場「直播戰役」，「戰時捐贈」問題向來敏感：前線不怕流血，但怕血白流；後方不怕付出，但怕我們的付出被浪費、被辜負。俠客島說，所有處在抗疫戰中的人都應以此要求自己，而非其他任何標準：我們現在所做的，真的是最好的了麼？